国内照明メーカーの株式会社ホタルクス(本社：東京都港区、代表取締役社長：山村 修史)は、ご家庭で癒しの空間を演出することを目的とした間接照明付きLEDシーリング『HotaluX AURA』4品種を2026年2月11日から順次販売いたします。





イメージ画像(左：MARINE色／右：CANDLE色)





【開発の背景】

当社は2011年に居室向けLEDシーリングの製造を開始し、これまでに1,500万台以上を日本国内で販売しております。

昨今のライフスタイルの多様化に伴い「インテリア」「健康」「体験」への関心が高まっています。照明の在り方を「照らすもの」から「癒し空間体験」へと変化させ、間接照明を楽しんでいただきたいとの思いから商品開発をスタートしました。

リビングなどのメインルームでの演出やベッドルームで気持ちよく就寝いただけるように、当社独自の光色採用やゆらぎ機能を搭載しました。QOLを向上させる照明器具として発売いたします。









■主な特長

1. リラックスできる空間演出をサポートする「間接照明機能」

主照明と照らし分けができる間接照明を天井面から少し離した本体設計にすることで、光が広がり、高級感のある空間が体験できます。それは心を緩やかに解放し、日頃の疲れを癒す一助になります。





・主照明と間接照明の照らし分け機能

「主照明」「間接照明」「主照明＋間接照明」の3つの点灯切り替えができます。「主照明」と「間接照明」のそれぞれで調光10段階、調色11段階の調整が可能で、「主照明＋間接照明」を含めると12,320通りの多彩な光の演出を楽しむことができます。

間接照明の色合いにもこだわっています。ブルーグリーン色で青い海や空、オレンジ色で夕日やキャンドルのあかりを表現しており、お部屋の中で自然を感じられます。

メモリー機能で3パターンの光色を登録することができます。





照らし分けパターン例

左から 主照明／間接照明／主照明＋間接照明





間接光の光色イメージ

左から MARINE色／SUNLIGHT色／CANDLE色





2. 寝室にもおすすめ『HotaluX AURA』

落ち着いて就寝したいベッドルームでのご使用時におすすめの機能も盛りだくさん。





・ゆらぎ機能

水面の揺れやキャンドルの灯を眺めているような心地よさが体感できる「自然のゆらぎ」、ストレッチや就寝前に呼吸を整えて気分を落ち着かせる(※1)「呼吸のゆらぎ」の2種類を搭載しています。





左から 間接照明MARINE色／CANDLE色





・ホタルック機能(安らぎモード付)

「ホタルック機能」は、突然の停電時でもホタルックLEDが自動で点灯(※2)、しばらくの間(約2～3分間)ブルーグリーンの光が周囲をほのかに照らし、部屋の状況を確認することができます。

「安らぎモード」は、眩しさを感じない適度な明るさのホタルックLEDを30分間点灯させることで、心地よい安らぎのあかり(※3)として眠りに入るまでの時間をサポートします。安らぎ効果は山形大学にて実証されました。





山形大学での実証実験





・おめざめタイマー、おやすみタイマー

設定時刻の30分前から昼光色のさわやかな光が徐々に点灯することで朝の目覚めをサポートする「おめざめタイマー機能」、通常点灯、間接照明、ゆらぎなどを体感しながら自動で消灯する「おやすみタイマー機能」、2つのタイマーで起床と就寝をサポートします。





・常夜灯3段調光

常夜灯を点灯させながら眠りにつく方も多いと思います。多くの方に丁度よいと感じてもらえるように常夜灯を3段階で調光できるようにしています。





3. インテリア性へのこだわり

照明器具はインテリアの一部にもなります。『HotaluX AURA』は空間を楽しむ間接照明付きLEDシーリングだからこそ、デザインにもこだわりました。いろいろなデザイン案の中から、高級感の漂うアイアン調のデザイン枠を採用しました。

部屋のインテリアとも合わせやすく、間接照明の邪魔をしないデザインに仕上がりました。機能だけではなくデザインにも注力しています。

セード内への虫の侵入を抑制する防虫機能(※4)も備えていますので、お掃除の手間も軽減されます。





デザイン





4. 液晶リモコン

『HotaluX AURA』では大型液晶リモコンを採用、タイマー機能も充実しています。





・4つのタイマー機能

おめざめタイマー、おやすみタイマー、他にも留守時に役立つタイマーを搭載しています。「ON/OFFタイマー」は任意の時間に点灯／消灯を設定できます。「おまかせ留守タイマー」は設定済みの時間(4パターン)を選択するだけで点灯／消灯を繰り返すタイマーです。留守時のちょっとした防犯対策(※5)に役立ちます。





・手元灯機能付き

リモコンには手元灯機能が付いていますので、消灯後や停電時にも役立ちます。





リモコン／手元灯としての使用イメージ





5. ラインアップ





ラインアップ表





【共通仕様】

・光源色(相関色温度)：主照明 昼光色(6500K)～電球色(2700K)

間接照明 MARINE色～CANDLE色

・調光機能 ：主照明 10段階(連続調光)

間接照明 10段階(連続調光)

常夜灯 3段階

・調色機能 ：主照明 11通り(連続調色 昼光色⇔昼白色⇔電球色)

間接照明 11通り

(連続調色 MARINE色⇔SUNLIGHT色⇔CANDLE色)

＜注＞ゆらぎ機能はMARINE色・SUNLIGHT色・CANDLE色

での動作となります。

・平均演色評価数(Ra)：83

・光束維持時間 ：40000時間(光束維持率70％)

＜注＞光束維持時間は、照明器具の保証期間ではありません。

・外形寸法 ：φ490×H160(mm)

・質量 ：2.2kg

・取り付け方法 ：簡単取付I

・チャンネル切替 ：1CH／2CH

・保証期間 ：LED光源およびLED電源5年間、その他1年間

・原産国 ：日本製





補足説明

※1 効果には個人差があります。また、体調や心理状態など他の要因によって効果が認められないことがあります。

※2 主電源(壁スイッチ)がONの状態に限ります。

※3 効果には個人差があります。また、体調や心理状態など他の要因によって効果が認められないことがあります。

ホタルック機能の詳細は、ホームページを参照ください。

https://www.hotalux.com/products/useful/hotalook.html

※4 虫の侵入は100％防止できるものではありません。

※5 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。





参考：間接照明の光色は、MARINE色はブルーグリーン色、CANDLE色は電球色、SUNLIGHT色はその中間色になります。





初年度販売計画台数：5千台









■会社概要

1950年に日本電気株式会社ラジオ事業部での蛍光ランプの試作開始以来、2019年に株式会社ホタルクスとしての事業承継を経て、75年にわたり照明事業を展開してまいりました。「照明＋α」をキーワードとして、世の中の「安全・安心・快適」に寄与する商品・サービスを提供して参ります。





商号 ： 株式会社ホタルクス

代表者 ： 代表取締役社長 山村 修史

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル

設立 ： 2019年1月

事業内容： 各種光源、照明器具、その他光技術を利用した関連製品の設計、

開発、製造及び販売

資本金 ： 9,800万円

URL ： www.hotalux.com/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ホタルクス お客様相談室

Tel：(0120)52-3205