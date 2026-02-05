日本ジャズの新たなプラットフォームDays of Delight(ファウンダー＆プロデューサー：平野暁臣)は、日本を代表するトッププレイヤーを集めた1回限りのユニット[Days of Delight All Stars 2025]によるギグの模様を収めた『Live at BODY & SOUL』を2026年3月12日に発売します。





DOD-060 『Live at BODY & SOUL』jacket





メンバーはいずれもDays of Delightと縁の深い敏腕プレイヤーであり、名実ともにそれぞれの楽器を代表するトップ奏者たち。東京・渋谷の老舗ジャズクラブ「BODY & SOUL」で二夜にわたって繰り広げられたスペシャルセッションの模様が収録されています。この日のために選曲・アレンジを準備して臨むスペシャルプログラムで、テーマは「Tribute to Our Jazz Heros」。ジャズマンたちが心からリスペクトするヒーローたちの楽曲の中から、多くのジャズファンがいまも愛聴する名曲を選りすぐってお届けします。スタジオ録音とは異なるライヴならではの熱量と疾走感をお楽しみいただける作品になりました。









【Days of Delight ファウンダー＆プロデューサー 平野暁臣コメント】

テーマは「Tribute to Our Jazz Heros」。リスナーとプレイヤーがともにリスペクトする日米のジャズヒーローたちの楽曲を取りあげました。本番当日に目にしたのは、セッションの快楽であるリラックスした楽しさと、上質なギグの醍醐味である濃密な音楽的緊張感を併せもつ最上のパフォーマンスです。改めて聴くと、観客もプレイヤーも心から楽しんでいることが手に取るようにわかります。こうして「瞬間の芸術」であるジャズの魅力を少しだけお裾分けできることが嬉しくてなりません。









■DOD-060 Days of Delight All Stars 2025『Live at BODY & SOUL』





Days of Delight All Stars 2025





【演奏者】

広瀬未来 trumpet, rehearsal director

西口明宏 tenor saxophone

池本茂貴 trombone

荻原亮 guitar

武本和大 piano

井上陽介 bass

小田桐和寛 drums





【収録曲】

01. 流氷(M.Hino)

02. Ornithology(C.Parker)

03. Recorda Me(J.Henderson)

04. After Dark(H.Toki)

05. Cantaloupe Island(H.Hancock)

06. Lotus Blossom(K.Dorham)





DOD-060 『Live at BODY & SOUL』backinlay





【公式サイト】

https://www.dod-jp.com





【YouTube】

https://www.youtube.com/@daysofdelight6986/videos





【商品概要】

レーベル：Days of Delight

型番 ：DOD-060

JAN ：4582530660764

定価 ：2,500円(税込 2,750円)

発売日 ：2026年3月12日