ワッフル専門店『RE:SUNNY』が築地に2月2日 1号店オープン
タピオカと米粉を使用した、もっちりとした食感が特長のワッフル専門店『RE:SUNNY(リ・サニー)』(運営：株式会社フラックス・エージェント)が、2026年2月2日、東京都中央区・築地に1号店をオープンしました。
2/2 グランドオープン
RE:SUNNYのワッフルは、直径18cmの生地を半月型に仕上げた食べ歩きしやすいスタイル。
焼成後に状態を見極めながら仕上げを行うことで、食感と風味のバランスを整えています。
生地にはタピオカ粉と米粉を使用し、外側は軽く、中はもっちりとした食感を実現。
仕上げにかけるチョコレートやトッピングは、ワッフルの状態に合わせて調整することで、それぞれのフレーバーの個性が際立つよう設計しています。
もっちりワッフル
フレーバーはアールグレイピスタチオやショコラベリー、プレーンバターシュガーなどの定番に加え、不定期で新しい組み合わせを追加。
素材の組み合わせや仕上げ方を見直しながら、その時々で完成度の高いフレーバーを提供していきます。
訪れるたびに異なる味わいに出会えることも、RE:SUNNYの楽しみ方のひとつ。
定番と不定期フレーバーを行き来しながら、半月ワッフルの可能性を提案していきます。
一番人気！ショコラベリーナッツ
濃厚なアールグレイピスタチオ
シンプルにプレーンバターシュガー
■店舗概要
店名 ： RE：SUNNY(リ・サニー)
オープン日： 2026年2月2日
所在地 ： 東京都中央区築地2-11-25 T・YS・Doms 1階
営業時間 ： 11：00～17：00(売り切れ次第終了)
電話番号 ： 090-8665-9603
提供形態 ： テイクアウトのみ