タピオカと米粉を使用した、もっちりとした食感が特長のワッフル専門店『RE:SUNNY(リ・サニー)』(運営：株式会社フラックス・エージェント)が、2026年2月2日、東京都中央区・築地に1号店をオープンしました。





2/2 グランドオープン





RE:SUNNYのワッフルは、直径18cmの生地を半月型に仕上げた食べ歩きしやすいスタイル。

焼成後に状態を見極めながら仕上げを行うことで、食感と風味のバランスを整えています。





生地にはタピオカ粉と米粉を使用し、外側は軽く、中はもっちりとした食感を実現。

仕上げにかけるチョコレートやトッピングは、ワッフルの状態に合わせて調整することで、それぞれのフレーバーの個性が際立つよう設計しています。





もっちりワッフル





フレーバーはアールグレイピスタチオやショコラベリー、プレーンバターシュガーなどの定番に加え、不定期で新しい組み合わせを追加。

素材の組み合わせや仕上げ方を見直しながら、その時々で完成度の高いフレーバーを提供していきます。





訪れるたびに異なる味わいに出会えることも、RE:SUNNYの楽しみ方のひとつ。

定番と不定期フレーバーを行き来しながら、半月ワッフルの可能性を提案していきます。





一番人気！ショコラベリーナッツ

濃厚なアールグレイピスタチオ

シンプルにプレーンバターシュガー





■店舗概要

店名 ： RE：SUNNY(リ・サニー)

オープン日： 2026年2月2日

所在地 ： 東京都中央区築地2-11-25 T・YS・Doms 1階

営業時間 ： 11：00～17：00(売り切れ次第終了)

電話番号 ： 090-8665-9603

提供形態 ： テイクアウトのみ