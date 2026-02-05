北海道・十勝発の老舗菓子屋・柳月(本社：北海道帯広市、代表取締役社長：田村 英祐、以下 柳月)は、毎年完売する春の人気ギフト「春結び」を、2月15日より数量限定で発売します。特製ふろしきに包んだ8種16個の厳選スイーツを詰め合わせた、春の贈りものにおすすめの商品です。





「あんバタサン」や「三方六」でおなじみ、北海道で創業78年の老舗菓子屋・柳月より、毎年完売する大人気ギフト「春結び」のご紹介です。





春結び





「春結び」は贈る方も贈られる方も心ときめく、華やぎあふれる春ギフト、毎年変わるお菓子とふろしきが人気のヒミツです。

ふろしき包みできちんと感も演出できますので、ギフト選びに迷ったらおすすめです。





春結び 一式





◆8種の厳選スイーツ

「春結び」は新作や春限定スイーツ、人気銘菓を織り交ぜた8種のスイーツセットです。

新作の「クリ～ミ～ビッケサン」は、ソフトクリーム風ビスケットサンド。

お口いっぱいにミルクフレーバーが広がる幸せなくちどけです。





クリ～ミ～ビッケサン





春限定の「三方六 春がさね」は苺とミルクの二層仕立てのリッチなバウムクーヘン。





三方六春がさね





3つの春限定品「お抹茶ドラサン」「オタルト チーチョコビスコット」「春の桜せん」、3つの人気銘菓「あんバタサン」「十勝この実」「きなごろも」をセットにしました。

合計8種・16個入りのバラエティ豊かな一折りです。





春結び 8種のスイーツセット





◆柳月特製ふろしき

柳月の「春結び」はお菓子はもちろん、毎年、特製ふろしきも大好評をいただいています。

今年のテーマは「癒やしのアニマル柄」、春らしいピンクと水色の色合いに、熊や鹿やきつねなど北海道の動物を可愛らしく描きました。

ちょこんと可愛い「しまえなが」も癒やしポイントです。

ふろしきは、お部屋のタペストリーや、女の子の洋服にリメイクされる方などもいて、毎年、嬉しいお声も沢山いただいています。





春結び ふろしき





「春結び」は贈りものにはもちろん、春の家族団らんにもおすすめです。

毎年完売するギフトですので、お早目にご利用ください。





商品名 ： 春結び

価格 ： 1箱(16個入)3,200円(税込)

販売期間： 2月15日(日)～4月15日(水)頃 ※数量限定・売り切れ次第終了

商品内容： 三方六春がさね(10切入)×1、クリ～ミ～ビッケサン×3、

オタルトチーチョコビスコット×2、あんバタサン×2、

きなごろも(3粒入)×2、十勝この実×2、お抹茶ドラサン×2、

春の桜せん(2枚入)×2





柳月直営店 ： 全道の柳月直営42店舗で販売します。

柳月HPにてご確認ください。

柳月オンラインショップURL ： https://www.ryugetsu.co.jp/i/02085

ピンクコレクション電子カタログ： https://my.ebook5.net/ryugetsu1947/DXN7ZZ/

柳月コールセンター ： 0120-25-5566(通話料無料)

午前9時～午後6時









【柳月について】

柳月(本社：北海道帯広市、代表取締役社長：田村 英祐、以下 柳月)は、北海道・十勝発祥、創業78年の老舗和洋菓子屋です。

北海道や十勝の素材をふんだんに使い、朝ドラで注目の「あんバタサン」や、半世紀以上のロングセラー「三方六」など、数々のお菓子をお届けしています。

https://www.ryugetsu.co.jp/





北海道・十勝の柳月スイートピア・ガーデン