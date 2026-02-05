美祢ランタンナイトフェスティバル実行委員会及び秋吉台観光まつり実行委員会(事務局：一般社団法人美祢市観光協会)は、美祢市の秋吉台地域の活性化を目的としたイベント「美祢ランタンナイトフェスティバル」を2月14日メインとし、2月14日・15日の2日間、開催いたします。14日は「Akiyoshidai Sky Lantern Night」も開催します。





チラシ





14、15両日は、秋芳洞正面入り口へと続く秋芳洞商店街通路の頭上につるされたランタンに明かりがともり、幻想的な雰囲気を演出します。

14日には秋芳洞ふれあい広場でステージイベントなどを開催いたします。





また、14日夜には秋芳洞黒谷口駐車場で、昨年中止となった秋吉台観光まつり花火大会の代替イベント「Akiyoshidai Sky Lantern Night」も開催。スカイランタン500個が夜空を彩ります。地元小学生を招待するほか、先着200人にはスカイランタンを1個3千円で販売(美祢市観光協会HPで予約受付中)し、神秘的な空間づくりにご参加いただきます。









【開催イベント概要】

1.名称 ： 「美祢ランタンナイトフェスティバル」

「Akiyoshidai Sky Lantern Night」

2.日時 ： 2026年2月14日(土)、15日(日)

※15日は秋芳洞商店街のランタン点灯のみ

3.場所 ： 秋芳洞商店街、秋吉台黒谷口駐車場

4.主催 ： 美祢ランタンナイトフェスティバル実行委員会、

秋吉台観光まつり実行委員会

6.問合せ先 ： (事務局)一般社団法人美祢市観光協会

TEL：0837-62-0115(8:30～17:00)

7.公式サイト： 美祢市観光情報サイト「カルストドットコム」をご参照ください。









【美祢ランタンナイトフェスティバル】

日程：2026年2月14日(土)14:00～21:00(ステージイベント有)／

2月15日(日)ランタン点灯のみ17:30～21:00(ステージイベント無し)





▼14日(日)のスケジュール

14:00～ 台湾料理を提供するキッチンカーや飲食店が出店する

「ランタンマルシェ」開催！

15:00～ オリジナル手持ちランタンをつくるワークショップ開催！

(参加費：手持ちランタン1個500円)

16:00～ ステージイベント MC：沖永優子さん

美祢市の応援キャラクター、シナモロールのミニステージ、

周防大島町出身の兄妹デュオ、マウンテンマウスのミニライブ、

二胡奏者 丹野美和さんの二胡ライブの二胡ライブ、

変面師 ぱやみさんの変面ショー

17:30～ ランタン点灯式

※商店街のランタンは14日(土)17:30～21:00、15日(日)17:30～21:00に点灯。16～20日は点灯せず、設置のみ。

※悪天候の場合中止の可能性があります。美祢市観光協会HP、SNSなどで随時情報更新します。









【Akiyoshidai Sky Lantern Night (秋吉台スカイランタンナイト)】

日程 ： 2026年2月14日(土)17：00～20：00

支払い： 事前申込で200個を有料(1個3千円)で販売します。

お支払いは現地払い(現金かPayPay)で。

申込 ： 事前申し込みは美祢市観光協会のHP上にある専用フォームから。

スカイランタンの受け渡しは17時より秋芳洞黒谷口の受付にて。





ランタンにメッセージを記入するなどして19:00の一斉打ち上げまでお待ちください。

一斉打ち上げは沖永優子さん、シナモロールも一緒にカウントダウン！

※スカイランタンは、事前予約で完売せず、残っている場合にのみ当日窓口で17時から販売します。

※会場までのアクセスについて(14日15:00以降)

秋芳洞黒谷口駐車場へは自家用車で入ることができません。秋芳洞黒谷口へ向かう道路は車両通行規制となり、会場までの移動手段は徒歩のみとなります。秋芳洞正面入口周辺の市営駐車場などにお止めいただき、特別な夜間入洞ができる秋芳洞内を歩いてイベント会場へお越しください。

お帰りの際は秋芳洞バス停(秋吉台観光交流センター)まで無料シャトルバスを運行いたします。

シャトルバス乗り場は黒谷口バス停、降車場所は秋芳洞バス停のみで、所要時間は5分程度です。シャトルバスは19:30から20:30ごろまで、2台で随時運行します。

※悪天候の場合中止の可能性があります。美祢市観光協会HP、SNSなどで随時情報更新します。









『秋芳洞の特別入洞について』

通常、この時期の秋芳洞の入洞時間は8時半～16時半(閉洞17時半)ですが、2月14日は通常の入洞に加え、夜間特別入洞を実施します。秋芳洞商店街でランタンナイトフェスティバルをお楽しみいただき、秋芳洞を通ってAkiyoshidai Sky Lantern Night会場の秋芳洞黒谷口へお越しください。





▼概要

日程：2026年2月14日(土)、15日(日)

秋芳洞正面入り口 16:30から20:00 閉洞

黒谷口 19時30分まで受付 ※エレベーター口は出入りできません。

料金：大人800円、高校生以下無料

※通常料金(個人)は高校生以上1,600円、中学生1,300円、小学生850円

※当日入洞時に発行するレシートをご提示いただくと帰りの再入洞可能です。

※当日は通常入洞も実施しています。









『市営駐車場特別料金について』

市営第1駐車場及び第2駐車場は16:30以降出庫される方は無料となります(14日のみ)









【お問い合わせ先】

一般社団法人美祢市観光協会

TEL ： 0837-62-0115

FAX ： 0837-62-0899

メール ： info@akiyoshidai.com

HP ： https://karusuto.com/

営業時間： 年中無休(8:30～17:00)