株式会社Dstyleホールディングス(本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝)は、2026年1月15日(木)に絵本「どんなかたちのお月さま」を発売いたしました。





絵本「どんなかたちのお月さま」









■この絵本を通して、お伝えしたい事とは

40年に渡り、Dstyle group.は、「ココロとカラダの美と健康と豊かさの真の調和を追求し続け、社会のwell-beingを高めます」という理念のもと、創業以来、さまざまな商品やサービスを通じて多くの方々の人生に寄り添ってまいりました。

事業を重ねるなかで、私たちが辿り着いたひとつの答えがあります。

それは「人生の輝点を増やす。」ということでした。人生には、嬉しい瞬間だけでなく、迷い、立ち止まり、前が見えなくなる時もあります。しかし私たちは、そのどの瞬間も、人生を彩る大切な「輝点」だと考えています。

人は、いつからでも、どこからでも、“なりたいわたし”へと変わっていける。私たちは、そう信じ続けてきました。

その想いを込めて、この絵本が完成しました。





誰かのために読む時間として、あるいは、ご自身のココロを少し休ませる時間として、自由に癒せる絵本として、この絵本が、あなたと、あなたの大切な人の日常のどこかで、小さな月あかりのように寄り添えますようにとの願いを込めて。





小さなお子さんから大人のみなさんまで楽しめる一冊となっております。









■月の姿に重ねた、私たちの価値観

絵本『どんなかたちのお月さま』に登場する月は、毎日ちがう姿を見せてくれます。

満ちている時も、細い三日月の時も、たとえ雲に隠れている夜であっても、お月さまそのものの価値は、決して変わりません。

それは、私たちが日々向き合っているお客様や、共に歩む皆さまの人生そのものです。

年齢を重ねること。環境が変わること。それは、何かを失うことではなく、その時々の「自分らしさ」へと進化し続けている証。

月がかたちを変えながらも、変わらず夜空を照らし続けるように、人もまた、それぞれの輝き方で人生を歩んでいるのです。









■書籍情報

書名 ：どんなかたちのお月さま

発売日：2026年1月15日(木)

仕様 ：絵本(上製／14ページ)

価格 ：1,320円(税込)

発行 ：株式会社二コモ

販売 ：Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4868284509

楽天 https://item.rakuten.co.jp/dianaonlineshop/79223/









■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。





・会社名：株式会社Dstyle ホールディングス

・Dstyle group.代表： 代表取締役会長兼社長 徳田充孝

・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・カスタマーセンター(ご相談窓口)：TEL 0120-22-8866

・Dstyleホールディングス公式ホームページ

https://www.dstyleholdings.co.jp









■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。





・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・外国法人上海ダイアナ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/