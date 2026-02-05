スワン電器株式会社(本社：千葉県柏市、取締役社長：西山 尚史、以下 スワン電器)は、ガラスの器が持つ繊細な「輪郭」をデザインに昇華させたペンダントライト「Glabm(グラム)」を2026年2月16日(月)より発売いたします。

コーヒーメーカーやフラワーベースなど、美しいものを入れるための器に共通するのは、中身を引き立てるための無駄のない「輪郭」でした。Glabmはそのエッセンスを抽出し、光そのものを丁寧に包み込む「器」としての灯りを追求。空間を静かに縁取り、気品を添える照明として、居住空間からオフィス・商業施設まで幅広く展開いたします。





Glabm(グラム)

光そのものを丁寧に包み込む「器」





■販売概要

発売日：2026年2月16日(月)

価格 ：36,000円(税抜)／39,600円(税込)









■製品の特徴

【POINT1】「ガラスの器」の輪郭が生む、ミニマルな機能美。

コーヒーメーカーやフラワーベースのように、中身を美しく見せるための「ガラスの器」が共通して持つ「輪郭」に着目しました。余計な装飾を削ぎ落とし、光を美しく咲かせるための最小限のフレームワークを追求することで、空間に溶け込みながらも確かな存在感を放つ、洗練された「機能美」を実現しました。





端正な佇まい

ガラスの器が共通して持つ美しい「輪郭」





【POINT2】光が花開く、Glabmの由来。

Glabmという名前は、「Glass(ガラス)の中で、光がBloom(花開く)ように」という想いから名付けられました。単に周囲を照らす道具ではなく、光そのものを丁寧に包み込み、空間に美しく咲かせるための「容器」としての灯りを追求しています。





「Glass(ガラス)の中で、光がBloom(花開く)ように」

洗練されたカフェや店舗にも





【POINT3】繊細なワイヤーデザインと選べる2色。

筒状のガラスを縁取る繊細なワイヤーと中央のリングが、絶妙な存在感を放ちます。質感の高いゴールドとシルバーの2色をラインナップ。消灯時においても、スチールやアルミの質感とフレームワークが、オブジェのように空間を彩ります。





2色をラインナップ

上質なひとときを演出する存在感





■製品仕様

製品名 ：Glabm (グラム)

型番 ：APE-080GL(ゴールド) / APE-080SV(シルバー)

定価 ：36,000円(税抜) / 39,600円(税込)

サイズ ：幅110mm × 奥行85mm × 高さ350mm

重量 ：約0.9kg

素材 ：スチール・アルミ・ガラス

口金 ：E26

消費電力：4W

器具光束：470lm

色温度 ：2,700K





APE-080GL(ゴールド)

APE-080SV(シルバー)





■スワン電器株式会社 概要

本社所在地： 千葉県柏市藤ヶ谷1830

代表者 ： 取締役社長 西山 尚史

設立 ： 1969年1月

事業内容 ： 照明器具の製造

資本金 ： 1,000万円

電話 ： 04-7191-5088

URL ： https://swanlighting.jp









■本件に関するお問い合わせ先

スワン電器株式会社 東京オフィス

TEL ： 03-6427-4988 (平日10時～17時)

FAX ： 03-6427-4994

E-MAIL： swan-sales@slimac.co.jp