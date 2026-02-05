【気品を、縁取る】光そのものを包み込む「器」としての灯り 機能美を追求したペンダントライト“Glabm(グラム)”を2026年2月16日(月)より発売
スワン電器株式会社(本社：千葉県柏市、取締役社長：西山 尚史、以下 スワン電器)は、ガラスの器が持つ繊細な「輪郭」をデザインに昇華させたペンダントライト「Glabm(グラム)」を2026年2月16日(月)より発売いたします。
コーヒーメーカーやフラワーベースなど、美しいものを入れるための器に共通するのは、中身を引き立てるための無駄のない「輪郭」でした。Glabmはそのエッセンスを抽出し、光そのものを丁寧に包み込む「器」としての灯りを追求。空間を静かに縁取り、気品を添える照明として、居住空間からオフィス・商業施設まで幅広く展開いたします。
Glabm(グラム)
光そのものを丁寧に包み込む「器」
■販売概要
発売日：2026年2月16日(月)
価格 ：36,000円(税抜)／39,600円(税込)
■製品の特徴
【POINT1】「ガラスの器」の輪郭が生む、ミニマルな機能美。
コーヒーメーカーやフラワーベースのように、中身を美しく見せるための「ガラスの器」が共通して持つ「輪郭」に着目しました。余計な装飾を削ぎ落とし、光を美しく咲かせるための最小限のフレームワークを追求することで、空間に溶け込みながらも確かな存在感を放つ、洗練された「機能美」を実現しました。
端正な佇まい
ガラスの器が共通して持つ美しい「輪郭」
【POINT2】光が花開く、Glabmの由来。
Glabmという名前は、「Glass(ガラス)の中で、光がBloom(花開く)ように」という想いから名付けられました。単に周囲を照らす道具ではなく、光そのものを丁寧に包み込み、空間に美しく咲かせるための「容器」としての灯りを追求しています。
「Glass(ガラス)の中で、光がBloom(花開く)ように」
洗練されたカフェや店舗にも
【POINT3】繊細なワイヤーデザインと選べる2色。
筒状のガラスを縁取る繊細なワイヤーと中央のリングが、絶妙な存在感を放ちます。質感の高いゴールドとシルバーの2色をラインナップ。消灯時においても、スチールやアルミの質感とフレームワークが、オブジェのように空間を彩ります。
2色をラインナップ
上質なひとときを演出する存在感
■製品仕様
製品名 ：Glabm (グラム)
型番 ：APE-080GL(ゴールド) / APE-080SV(シルバー)
定価 ：36,000円(税抜) / 39,600円(税込)
サイズ ：幅110mm × 奥行85mm × 高さ350mm
重量 ：約0.9kg
素材 ：スチール・アルミ・ガラス
口金 ：E26
消費電力：4W
器具光束：470lm
色温度 ：2,700K
APE-080GL(ゴールド)
APE-080SV(シルバー)
■スワン電器株式会社 概要
本社所在地： 千葉県柏市藤ヶ谷1830
代表者 ： 取締役社長 西山 尚史
設立 ： 1969年1月
事業内容 ： 照明器具の製造
資本金 ： 1,000万円
電話 ： 04-7191-5088
URL ： https://swanlighting.jp
■本件に関するお問い合わせ先
スワン電器株式会社 東京オフィス
TEL ： 03-6427-4988 (平日10時～17時)
FAX ： 03-6427-4994
E-MAIL： swan-sales@slimac.co.jp