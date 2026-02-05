日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（事務局：東京都千代田区／理事長：小野秀男／組合員：全国約1000社）は、「耐震技術認定者講習会（以下、講習会）」の e-ラーニング版2026年第1期の申し込みがスタートしたことをお知らせいたします(URL: https://www.mokutaikyo.com/koshukai/)。本講習会は、木耐協組合員だけでなく、一般事業者にも広く受講いただけるようにしています。木造住宅の耐震化推進に必要な知識・技術を学ぶ機会は、あまり多くありません。安心・安全な住まいづくりの基本である耐震の知識を深めていただくため、本講習会を多くの事業者の皆様に活用いただきたいと考えています。※「耐震技術認定者」資格の付与は、木耐協組合員限定です。

耐震技術認定者講習会 【eラーニング版2026第1期】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━eラーニング版 （2026年第1期）━━━━━━━━━━━━━━━━━━●2026年第1期受講期間2月5日(木)～3月12日(木) 形式：動画11本＋考査試験申込締め切り：3月2日(月)13：00※受講期間内であればご自身のＰＣ・タブレットでいつでもご受講可能です。------------------------------------------------受講対象者：すべての事業者受講資格：一級建築士・二級建築士・木造建築士、または木造建築工事業の実務経験が7年以上と会社が認めた者受講費用：一般／29,700円（税込） 木耐協組合員（新規）／13,200円（税込）プログラム： ◆地震による木造住宅の主な倒壊要因 ◆偏心率算定の方法 ◆地盤のはなし ◆不同沈下と相対沈下のはなし ◆基礎のクラック ◆瑕疵責任のはなし ◆既存住宅現況検査のガイドライン ◆宅建業法改正における既存住宅状況調査 ◆耐震診断の調査方法の流れとポイント解説 ◆上部構造評点の算出方法解説 ◆N値計算法解説※耐震技術認定者の資格付与は、木耐協組合員限定です。

木耐協 組合概要

https://www.mokutaikyo.com/ninteisya/

木耐協は、全国約1,000社の工務店・リフォーム会社・設計事務所などから構成される団体です。【地震災害から国民の生命と財産を守るため、「安全で安心できる家づくり・まちづくり」に取り組み、耐震社会の実現を目指す】ことを基本理念とし、地震災害の備えに対する啓発活動や木造住宅の耐震性能向上のための活動を行っています。

団体名：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協）本部所在地：〒102-0083東京都千代田区麹町2-2-31麹町サンライズビル4階TEL：03-6261-2040（平日9時～17時）URL：https://www.mokutaikyo.com/

講習会に関するお問い合わせ

木耐協事務局 （担当：渥美）TEL：03-6261-2040（平日9時～17時）メール：jimukyoku@mokutaikyo.com