エネルギー転換の緊急性は、送電網事業者や設計会社、プレキャストコンクリート建材のサプライヤーに大きなプレッシャーを与えています。 幸い、ケーブルやパイプの引込み口に適した Roxtec ノックアウトスリーブは、プレキャスト工法に最適です。大型の地下施設壁に事前に埋込み、密閉性を確保するのに役立ちます。今、エネルギー業界のあらゆる関係者が、リードタイムを短縮する方法を模索しています。 たとえば、変電所や類似施設向けの大型壁がプレキャスト化する傾向が急速に高まっているのは明らかです。 その理由はシンプルです。 乾燥した清潔な工場で壁部材を作り、現場で迅速に組み立てて接続できるからです。 ただし、プレキャスト壁にもケーブル敷設や配管にスマートに対応できるシール密閉ソリューションが欠かせません。

プレキャスト壁に埋め込む密閉シール材

ケーブル・パイプ貫通部シールのメーカーである Roxtec が提供するノックアウトスリーブ (KOS) は、プレキャスト工法を行う建設会社で長年にわたり広く採用されてきました。 KOS を事前に埋め込むことで、浸水や湿気を防ぎ安全を確保できます。 ケーブルやパイプの敷設前、貫通部シール材の取付け前の現場作業時や輸送時にその効果を発揮します。 これまでは、主にプレキャストコンクリートの地下ピットで使われてきました。効率的なプレキャスト工法が求められる中で、大型壁部材への埋め込めるスリーブとして、新たに需要が拡大しています。 サイズ違いのスリーブを複数接続し、クラスター化して埋め込むことが可能で、面積効率が向上します。

密閉で安全確保 - シール材取付け前から

Roxtec ノックアウトスリーブは、建設中も建設後も現場を乾燥状態に保ちます。 さらに、将来のニーズに備えた予備スペースの確保にも役立ちます。 地下設備の壁を通してケーブルやパイプを敷設する段階になったら、ノックアウトプレートを打ち抜きます。スリーブ内径とケーブル外径に対応するサイズの Roxtec Roxtec UG™ (地下) シールを取付ければ、防水・止水性と気密性を確保できます。たとえば、3 条の配線に適した人気製品「Roxtec H3 UG™ シール」などがあります。 この作業は現場で即時行えますし、新たに増設や改修ニーズが発生したときでも可能です。