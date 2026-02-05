写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）と引退競走馬のセカンドキャリア支援を行うヘイハチロウファーム（所在地：三重県桑名市）は、業務提携契約を締結し、2026年2月5日（木）より、同ファーム展示室における写真販売を開始いたしました。

本取り組みは、引退競走馬の飼養環境維持や運営資金確保が社会課題となる中で、「写真販売」という在庫リスクのない仕組みを活用し、持続可能な支援モデルを構築することを目的としています。展示室に来場されたファンは、引退馬たちの日常風景の写真を購入することができ、写真販売による収益は、馬たちの飼養費や環境整備費、施設の人件費、光熱費として活用されます。

■ 業務提携の背景

近年、競馬や引退競走馬への関心は高まりを見せる一方で、現役を引退した馬たちを受け入れる牧場では、飼料費・医療費・施設維持費などの負担が年々増加しています。特に、寄付や一時的な支援に依存した運営では、安定的な牧場経営を継続することが難しいという課題がありました。こうした背景を受け、当社は「ファンが無理なく参加でき、応援の気持ちが継続的な支援につながる仕組み」として、写真販売を活用した新たな支援モデルを提案し、本提携に至りました。

■ 本取り組みの特徴

1．展示室で完結する、分かりやすい支援導線

来場者は展示室内で写真を閲覧し、気に入った写真を購入するだけで、引退馬支援に参加できます。支援のハードルを下げることで、より多くの方が自然に支援に関われる仕組みとなっています。

2．在庫リスクゼロの写真販売モデル

牧場側に初期費用や在庫リスクが発生せず、本来注力すべき「馬のケア」に集中できる環境を実現します。

3．支援の“見える化”

写真購入という行為を通じて、ファンの応援が馬たちの日々の暮らしにつながっていることを実感できる、透明性の高い支援体験を提供します。

■「ヘイハチロウファーム」初回写真展示販売について

【展示販売企画名】ヘイハチロウファーム 2025～【販売期間】2026年2月5日（木）10時00分～2027年2月28日（日）23時59分【閲覧・購入方法】下記URLにアクセスし「入室」をクリックするだけで閲覧・購入いただけます。※当該URLから入室した場合は展示室コードの入力は不要です展示室ページのURL：https://ps.happysmile-inc.jp/sys/UserLogin/index3/NTc0R0RESkdQ/1?lang=jp展示室コード：574GDDJGP

■ ヘイハチロウファームについて

ヘイハチロウファームは、引退後も馬が安心して過ごせる居場所をつくり、余生をゆっくり過ごさせてあげる環境を提供するため、引退競走馬の受け入れとケアを行っています。一頭一頭と丁寧に向き合い、馬の個性や状態に合わせた飼養を行う姿勢は、今後の引退馬支援の在り方として注目されています。

所在地：三重県桑名市多度町美鹿1534代表 ：伊藤祥嗣公式サイト：https://www.heihachiro-farm.com/

■ 各代表コメント

【ヘイハチロウファーム様コメント】

一時的に大きな支援をいただくことも、もちろん大変ありがたいことです。しかし私たちが日々向き合っているのは、馬たちが毎日安心して眠り、食べ、年齢を重ねていくための「継続的な居場所」をどう守り続けるかという現実です。一頭の馬を飼養するには、飼料代や医療費、寝藁代はもちろん、施設の人件費、光熱費と日々確実にかかる費用があります。今回の仕組みは、馬たちの日常の姿を通して、遠くにいるファンの皆様と私たちをつないでくれます。写真を通じた応援が、そのまま馬たちの暮らしを支える力になるという点に、大きな可能性を感じています。皆様の「推し活」が、馬たちにとって穏やかで安心できる余生につながる。この取り組みが、引退馬支援の新しい選択肢として広がっていくことを願っています。

【当社代表コメント】

このたびのヘイハチロウファーム様との提携は、「想い出に驚きと感動を」という当社のビジョンを、まさに新しい形で体現する取り組みです。写真には、ただ「残す」だけでなく、「想いを届け、つなぐ力」があると私たちは信じています。今回の仕組みは、ファンの応援の気持ちを“想い出”という形で可視化し、それが馬たちの穏やかな余生を支えるリアルな力となる、そんな循環を生み出すものです。牧場様の負担を極限まで減らしながら、ファンとの距離を縮める。この「想い出の価値を、支援の力に変える」仕組みは、引退馬支援の新しいスタンダードになり得ると確信しています。「写真を売る」ことが目的ではなく、「写真を通じて誰かの幸せをつくる」ことが私たちの本質です。今後も、感情体験を生むプラットフォームとして、様々な社会課題に向き合ってまいります。

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,800団体（2026年1月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

