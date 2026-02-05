株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10、代表取締役：村瀬靖人）は、カリモク家具本社ショールームの40周年記念イベント特設会場にて、2027年度入学者向けランドセル展示会を2026年2月7日（土）から11日（水・祝）まで開催いたします。

直売店舗オープンに先駆けての先行展示会

近年、教育環境の多様化に伴い、ランドセル選びにおいても機能性や個性を重視する傾向が高まっています。20年前と比較して教科書のページ数が3倍になっているという調査結果もあり、負担軽減機能や子どもの成長に合わせた機能性も重要視されています。このような背景の中、村瀬鞄行は1月27日に発表した2027年度入学者向けランドセル全78種を、2月13日の直売店オープンに先駆け、カリモク家具本社ショールームの特設会場で特別展示・販売いたします。本イベントは、カリモク家具本社ショールーム40周年記念の特別企画として実現したものです。テレビ番組でも取り上げられた、甲冑ランドセル「赤色小札黄銅鋲背嚢具足」も展示されます。

「行きたくなる展示会」を目指した体験型イベント

【カリモク家具 本社ショールーム】⚫︎住所〒470-2105愛知県知多郡東浦町大字藤江字皆栄町108番地⚫︎駐車場台数200台⚫︎営業時間AM10:00～PM5:30

本展示会は「こどもワクワク！パパママなっとく！」というランドセルのコンセプトと同様に、「行かなきゃいけない展示会」ではなく「行きたくなる展示会」を目指しています。会場では以下の特色ある体験をご用意しております。1. 全ラインナップ一堂展示 78種類のランドセル全モデルを一度に見比べることができ、色・デザイン・機能など様々な観点から最適な一品を選ぶことができます。2. 入学準備をトータルコーディネート カリモク家具の学習机や荷物ラックなども見ることもできるので、ランドセルと合わせた入学準備品のトータルコーディネートが可能です。耐久性と成長に合わせた調整機能を備えた家具とランドセルの組み合わせで、長く使える学習環境をご提案します。3. 子ども参加型の特別企画 ブース内にはランドセルカバーデザインにも使用しているキャラクターが並び、楽しくランドセルを選んでいただけます。また、キャラクター釣りゲームでは、イベント限定プレゼントがもらえるなど、子どもが主体的に参加できる企画を用意しています。4. 専門スタッフによるフィッティングサポート 子どもの体型や成長を考慮した最適なランドセル選びを、経験豊富なスタッフがサポートします。背負い心地やサイズ感など、実際に試着しながらの検討が可能です。

開催概要

- イベント名：村瀬鞄行ランドセル 新作先行予約会- 会期：2026年2月7日（土）～2月11日（水・祝）- 会場：カリモク家具本社ショールーム 40周年記念イベント特設会場- 内容： - 2027年度入学者向けランドセル全78種の展示・販売 - 釣りなどのゲーム企画(プレゼントあり)- 来場方法：予約優先制(予約がなくてもご来場いただけます)

会社概要

- 会社名：株式会社村瀬鞄行- 所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10- 代表者：代表取締役 村瀬靖人- 事業内容：ランドセルをはじめとした鞄製造・販売- 直売店舗2027モデル販売開始日：2026年2月13日（金）- 公式WEB：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast