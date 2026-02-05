買取専門店「おもいお」を運営する株式会社Tieel（本社：東京都中央区）は、アンティークジュエリーおよび希少宝石の買取・査定体制を大幅に強化いたします。これは、ハリウッド女優のマーゴット・ロビーが、伝説の女優エリザベス・テイラーのネックレスを着用し、世界的に話題となっている背景を受けた取り組みです。市場価値の再評価に伴い、確かな専門性で資産価値を算出します。

■時事：ハリウッドを魅了した、エリザベス・テイラーの「伝説の宝石」

https://omoio.co.jp/column/antique-jewelry-value-margot-robbie

2026年1月28日、ロサンゼルスで開催された映画プレミアにて、主演女優のマーゴット・ロビーが、伝説の大女優エリザベス・テイラーの遺品である「タージ・マハル」のダイヤモンドネックレスを着用して登場し、世界中で大きな話題となりました。

このジュエリーは、2011年のオークションにて約880万ドル（当時のレートで約7億円、現在の価格ではさらに高騰）で落札された歴史的名品であり、今回の登場は「受け継がれる至宝」の価値を改めて証明するものとなりました。

■背景：世界的なアンティークジュエリー再評価と市場高騰

近年のオークション市場では、こうした歴史的背景を持つアンティークピースや、現在では再現困難な卓越した職人技への関心が再燃しております。特に、希少なカラーストーンや大粒のダイヤモンドをあしらったヴィンテージジュエリーは、資産としての側面からも需要が急増しており、二次流通市場における評価額は世界的に高騰し続けています。

■結論：国内に眠る「名品」を正当に評価、おもいおが鑑定体制を大幅強化

こうした世界的な潮流を受け、国内でも遺品整理や資産整理の過程で発見される高品質なジュエリーの価値を見直す動きが広がっています。買取専門店「おもいお」では、国際的な鑑定資格を持つ専門家による査定体制を改めて整備いたしました。

鑑別書のない製品や古いデザインの宝飾品であっても、その希少性や歴史的価値を精緻に見極めることで、次世代へつなぐべき適正な資産価値を見出します。

■おもいおの強みと信頼性

「おもいお」では、GIA（米国宝石学会）などの国際的な資格を持つ鑑定士が在籍しており、宝石のグレードのみならず、そのジュエリーが持つ歴史的価値やデザイン性までを含めた多角的な査定を行っております。

1.国際基準で価値を見極める専門性

エリザベス・テイラーのコレクションに象徴されるような、世界的に希少なカラーストーン（サファイア・エメラルド・ルビー等）や大粒のダイヤモンドに対し、最新の市場データを踏まえ、国際市場を基準とした水準での評価を算出します。

2.アンティーク・ヴィンテージの正当評価

現代の製品では再現が難しい細工や、ブランドの歴史的価値を熟知しているため、一般的な買取店では見落とされがちな付加価値を価格に反映いたします。

3.多彩な販売チャネル

世界規模のオークションや海外バイヤーとの独自のネットワークを保有しており、国内相場に留まらない世界的な流通動向を踏まえた評価が可能となっています。

■おもいお銀座店鑑定士からのコメント

「今回マーゴット・ロビーが着用したことで、名品が持つ力強さが改めて証明されました。お客様が大切に保管されてきたジュエリーの中にも、市場が求めている『失われた職人技』や『希少な原石』が眠っている可能性があります。私たちはその一つひとつの物語を尊重し、適正な価値を見極めることで、次世代へつなぐお手伝いをしたいと考えております。」

■買取専門店「おもいお」の今後の展望

「おもいお」は、今後も金・ダイヤモンドの相場変動や、今回のような世界的セレブリティによるジュエリーの再注目といったトレンドをいち早く捉え、お客様に有益な情報と、透明性の高い査定サービスを提供してまいります。銀座や築地といった文化の発信地を拠点に、日本の優れた査定技術を世界に発信する役割を担っていきます。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋）・宅配買取（全国対応）・出張買取（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp