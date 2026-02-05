きよね収穫祭実行委員会は、2026年2月15日（日）に岡山県総社市清音地区で「きよね冬の収穫祭－牡蠣まつり－」を開催します。総社市では初めての牡蠣まつりとなり、備前市の伊里川から流れ込む栄養豊かな山の水と瀬戸内海のミネラルに育てられた備前海産の絶品牡蠣を中心に、グルメキッチンカーなどが集結する、冬の地域振興イベントです。

海の環境変化に直面する養殖業界での新たな挑戦

近年、海の環境変化により全国の養殖地域で深刻な課題が生じています。牡蠣の育成に必要な栄養塩の減少や塩分濃度の変化により、販売困難に陥る産地が相次いでいる状況の中、備前市の備前海産では今シーズンも順調に牡蠣が育成できており、品質の高い産物を安定供給できる数少ない生産地となっています。きよね収穫祭実行委員会は、信頼できる生産者から直接仕入れた新鮮な牡蠣を、海沿いではない総社市の消費者に届けることで、地域の食文化を豊かにする取り組みを推進しています。今回のイベントは単なる一日限りの催事ではなく、牡蠣のシーズン期間中に清音青空市で備前海産の牡蠣を継続購入できる環境構築へとつながる、将来的な冬の文化醸成を視野に入れた企画です。

多様な体験と地域ネットワークの構築

イベント当日は午前10時から午後2時まで（牡蠣売り切れ次第終了）、殻付き牡蠣の持ち帰り販売をはじめ、焼き牡蠣の提供、地酒や生ビールなどのアルコール販売、牡蠣を使用したグルメやスイーツを扱うキッチンカー出店、農業機械体験コーナーなど、複層的な交流機会を設営します。昨年夏に同地で開催した「きよね夏の収穫祭－スイートコーンフェア－」では約1,000人の来場者を記録しており、今回のイベントもこうした実績に基づいた運営体制を構築しています。飲食スペースも確保され、家族連れや地域住民が時間をかけてイベントを楽しめるほか、清音青空市のリニューアルオープンに向けた認知度向上と参加者との関係構築の機会として機能する設計となっています。

イベント概要

開催日時は2026年2月15日（日）10時00分～14時00分（牡蠣売り切れ次第終了）。開催場所は岡山県総社市清音地区の清音青空市となります。内容は、殻付き牡蠣の持ち帰り販売、焼き牡蠣、地酒および生ビールなどのアルコール販売、キッチンカーによる牡蠣グルメやスイーツ提供、農業機械体験コーナーを備え、飲食スペースを完備します。備前海産の牡蠣の特徴は、伊里川の流域から供給される栄養豊かな山水と瀬戸内海の穏やかな波のミネラルに育てられた旨味の濃い品質にあります。過去の西日本豪雨での被害を乗り越え、試行錯誤を重ねながら現在では自信を持って供給できる水準に至っています。同社の生産者は「雨が少ない年でも塩分濃度が高くなりすぎることなく、牡蠣にとって良い環境が保たれている」とコメントしており、安定的な品質維持が可能な産地であることが強調されています。このイベントを起点に、清流まつりが開催される清音の河川敷を将来的な会場として想定した「きよね冬の大収穫祭」への発展も視野に入れており、岡山県内の複数産地の牡蠣を集約した規模拡大の構想も進行中です。

実行委員会概要

組織名：きよね収穫祭実行委員会事業内容：岡山県産の野菜・果物・米などの地産地消推進、キッチンカー事業、お弁当事業を通じた地域活性化。「食と農」をテーマに、生産者の想いを消費者に直接届けるビジネスモデルを展開しており、地域活性化と消費者教育に注力しています。清音地区での収穫祭開催を主導し、清音青空市のリニューアル運営を推進しています。