DIGGLE株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：山本 清貴)は、電力用配電機材・住宅用電設資材の製造販売を手掛ける日動電工株式会社(本社：奈良県天理市、代表取締役社長：石浦 竜次)が、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「DIGGLE(ディグル)」を2026年2月より本格導入したことをお知らせします。この導入により、事業部を巻き込んだ最適な経営管理プロセスを構築し、会計や販売管理などさまざまな経営データをシームレスに連携させた高度な分析環境の実現に貢献します。

■「DIGGLE」導入の背景

日動電工株式会社は、電気等のライフラインを支える数多くの配電機材・電設資材の製造販売を手がけており、その製品数は数千を超えます。これまでは表計算ソフトによる経営管理を行っていましたが、細かい管理や分析を行うにはデータ量が原因で難しい点や、分析の切り口を変えるたびに工数がかかりタイムリーな分析が難しい点、管理が属人化してしまう点などに課題を抱えていました。プロセスの最適化や精度向上を目指し、システム導入を検討しました。

■期待する効果

導入により以下の効果が期待されます。・計画/見込/実績データを「DIGGLE」上で一元管理し、配賦計算の自動化や権限設定の最適化を行うことで、業務プロセスやデータ管理の属人化と複雑性の解消・各システムやデータのシームレスな連携と分析の高度化・ワンプラットフォーム上で、事業部を巻き込んだ見込更新・計画策定を実施できるフローの構築

■「DIGGLE」に対する評価

導入にあたっては、以下の特徴を評価いただき、選定に至りました。・細かい粒度での管理に適している・各種会計ソフト、ERP、販売管理システム、BIツールなどさまざまなシステムとの柔軟なデータ連携が可能・直感的な操作でリアルタイムにさまざまな分析軸でのレポート作成が可能

■日動電工株式会社について

【会社概要】会社名：日動電工株式会社所在地：奈良県天理市櫟本町64-1代表者：代表取締役社長 石浦 竜次事業内容：電力用配電機材および、住宅用電設資材の製造販売設立：1957年2月6日資本金：1億9,050万円従業員数：136名(うち正社員117名) (2025年3月現在)URL：https://www.nd-ele.co.jp/

■「DIGGLE予実管理」について

「DIGGLE予実管理」は「組織の距離を縮め、企業の未来の質を上げる。」をProduct Visionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォームです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。我々は、リソース「ヒト」「モノ」「カネ」の適切な経営判断によるアロケーションが経営戦略にとって非常に重要な価値観だと捉えています。今後は「DIGGLE予実管理」で培ったアロケーションの実績を活かし「ヒト」「モノ」の領域に複数プロダクトを展開。第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」、第四弾として2026年1月に「DIGGLE設備投資管理」をローンチしました。

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

4分で概要を理解できる「DIGGLE」サービス紹介動画

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

