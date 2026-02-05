飲料業界にアカシアガムに代わる天然素材がついに登場





ウィスコンシン州、リバーフォールズ、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- 革新的柑橘類繊維のリーディング企業であるFiberstar, Inc.は、アカシアガムに代わる天然素材「 Citri-Fi® Pro 」を発売しました。 何十年もの間、飲料業界は人道的危機を引き起こしているスーダン地域の地政学的 不安定性のために、アカシアガムの代替品を探し求めていました。飲料業界では、 エマルションを作るためにアカシアガム（アラビアガム）が広く利用されています。

「このアカシアガムに代替する新しいCitri-Fi Proは、飲料メーカーが代替品を切実に求めている時に登場しました」と、Fiberstar, Inc.の社長兼CEOであるJohn Haenは述べています。「現在提案されているEU企業持続可能性デューディリジェンス指令（CSDDD） のような指令では、大企業に対し、グローバルな事業とサプライチェーン全体にわたって人権と環境リスクを特定し、緩和することが義務付けられています。」

Citri-Fi Proは、飲料に含まれるアカシアガムや加工デンプンの最大75％を代替するよう設計された、画期的かつ革新的な柑橘類繊維です。この天然食品素材により、使用コストを大幅に節約することができます。天然由来のCitri-Fi Proは、責任を持って調達され、安定した透明性の高いサプライチェーンに支えられています。この柑橘類繊維のおかげで、グローバルな飲料ブランドにクリーンラベル、持続可能性、リスク軽減の目標を達成しながら、長期にわたって飲料の品質を維持するための信頼できる道を提供することができるのです。

Citri-Fi Proはアレルゲンフリー、グルテンフリーです。成分表示には、天然飲料市場で受け入れられやすい柑橘類繊維、乾燥柑橘パルプ、シトラスフラワーなどがあります。

詳細については、CF-Pro@fiberstar.netまでご連絡ください。

Fiberstar, Inc.についてFiberstar, Inc. （www.FiberstarIngredients.com）は、付加価値の高い植物由来の食品原料を製造・販売することで、食品の性能を高めることに重点を置く非上場の革新的バイオテクノロジー企業です。最大のブランドであるCitri-Fi® は、柑橘類の果実から持続可能な方法で生産された、天然の高性能柑橘類繊維です。化学修飾を伴わない物理プロセスにより、高い保水性とクリーンな乳化特性が生み出され、食肉、乳製品、ベーカリー、ドレッシング、ソース、冷凍食品、飲料、ペットフード、代替乳製品、代用肉にメリットをもたらしています。Citri-FiはGRAS（安全基準合格証）、アレルギー対応、非遺伝子組み換えのプロジェクト認証を取得済みであり、E番号はありません。ウィスコンシン州のリバーフォールズに本拠地を置き、フロリダとウィスコンシンで製造を行っています。

