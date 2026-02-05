令和8年1月26日（月）、県立大垣商業高等学校（岐阜県大垣市）にて岐阜県を拠点に全国で講演活動、出前授業を行う“義足パパ”こと大塚一輝（おおつか かずき）の特別講演会が実施しました。講演会では、進路に悩む高校生に向けて、選択の本質と多様性への理解を伝える内容となり、参加した生徒からは「選択に対する考え方が変わった」「義足や障がいへの見方が大きく変わった」といった声が多数寄せられました。

【開催概要】開催日時：令和8年1月26日（月）会場：岐阜県立大垣商業高校対象：２年生（簿記部員）内容：選択の本質、多様性理解、進路への向き合い方

【講演内容のポイント】 正解を探すより、「自分で決める」ことが大事義足パパ大塚は17歳で骨肉腫を発症し、33歳で感染症により足の切断という重大な選択を経験。その中で得た気づきとして、「人生には、誰も答えを持っていない選択がある」「後悔しても、自分で決めたと言える選択を」というメッセージを高校生に伝えました。

② 多様性は“知ること”から始まる義足で生き始めた際に最もつらかったのは「周りの視線」だったと語り、“かわいそう”という言葉が生む偏見について解説。講演では義足の体験ワークも実施し、「知らないことが偏見を生む」という多様性教育の本質を体感してもらいました。

③ 選択のあと、すぐに前向きになれなくてもいい義足になった直後は不安や悔しさもあったが、「人生は続いていく。少しずつでいい」と高校生に寄り添うメッセージを伝えました。

【高校生の感想】生徒からは次のような声が寄せられました。「選択することの考えがとても参考になった」「義足や障がいへの見方が変わった」「自分の気持ちを大切にしたいと思えた」「困っている人に“お手伝いしましょうか？”と言える人になりたい」「進路に悩んでいたが前向きになれた」高校生の“心の変化”が明確に表れ「進路への向き合い方」や「人生の選択」のヒントになるきっかけとなりました。

【義足パパ・大塚一輝より】高校生のみんなと過ごす時間は、いつも僕自身にとっても大切な学びの場です。「選択に正解はない」という言葉は、僕が17歳でがんを経験し、33歳で足の切断を選んだときに、何度も自分に問い続けてきた言葉です。迷うことは弱さではなく、“自分の人生を大切にしようとしている証拠” です。そして、どんな選択をしても、人生は続いていきます。間違えたと思ったら、また選び直せばいい。その繰り返しが、きっとその人らしい人生をつくっていくのだと思います。義足になってから、僕は「違い」を隠すのではなく、“知ってもらうこと” を選びました。知らないことが偏見を生み、知ることが理解につながる。だからこそ、これからも全国の学校に足を運び、義足のリアルや選択の大切さを伝えていきたいと思っています。生徒のみんなが、「自分で決めた」と胸を張れる選択をできるように、これからも全力で寄り添っていきます。

【団体概要】名称：義足の未来を変える会代表：大塚一輝（義足パパかず）所在：岐阜県

活動内容① 講演活動・出前授業学校・教育機関で、義足のリアルな生活を伝える講演や体験型授業を実施。対話を通して共生社会への理解を育みます。② 情報発信（SNS・ブログ）義足ユーザーの生活や子育て・転職などの体験を発信し、「義足でも人生を楽しめる」ことを伝えています。③ 制度改善・社会啓発義足ユーザーの声を行政へ届け、制度や環境の改善を推進。2025年には県議会議員とともに厚労省へ提言を行いました。

【本件、取材、講演等に関するお問い合わせ先】義足の未来を変える会（代表：大塚）電話：090-3955-4204 メールアドレス：boki630@yahoo.co.jpブログ「義足パパの歩み」：https://gisoku-life.com/