VivaTechの『2026 Confidence Barometer』～分断が進む地政学的情勢を追い風としたテクノロジーの導入、技術主権、サイバーセキュリティによって生まれる緊張というパラドックス～

パリ（フランス）, 2026年2月4日 /PRNewswire/ -- VivaTechは、OpinionWayが実施する、技術に対する信頼度に関するレポート『Tech Confidence Barometer』の第3版を発表しました。今回は7ヶ国の経営幹部が新技術への強い信頼を表明し、技術主権問題、AIの導入、投資などのトピックに関して自らの知見を語っています。



2026 VivaTech Confidence Barometer



技術主権：欧米間の格差や対立が浮き彫りに

新たな技術ツールを採用する際、 92％の経営幹部が、将来自分と同じ国籍のパートナーを重視すると回答しており、うち半数近く（47％）は、同一の国籍であることを決定的な要因として挙げています。

このことが示す重要な側面は、調査対象となった英語圏の国で特に顕著である（米国と英国では57％）ものの、EU加盟国では、大多数が同一国籍であることを決定打というよりは「プラスα」的なものであると考えているということです。

また、63％の経営幹部が、技術の進歩に伴う主権の喪失を懸念していると回答しています。

信頼の地理学： 形成されつつある新たな勢力圏

技術ソリューションは、生まれた地域がその製品の信頼度に大きく影響（86％）。経営幹部のほぼ2人に1人（47％）が自国を最も信頼する地域の一つとして挙げていますが、信頼の境界線はそれをはるかに超えるものとなっています。

・米国：米国人は自国に自信を持っており（51％）、北米や中南米をより重視（62％）

・欧州勢は団結：欧州の経営幹部の43％が自分の地域のソリューションを支持フランスでは、63％が自分の地域のソリューションを最も信頼

・ヨーロッパと米国の間で、英国：自国の能力に特に自信あり（56％）、調査対象者は欧州諸国を対等な立場とみなしている（53％）

AIのパラドックス ： 盲信は危険

89％が自社における意思決定の助けとしてAIを信頼しています。

83%が人工知能への金融投資は持続的かつ管理された形で発展していくに違いないと感じています。投機バブルを恐れているのはわずか17％に過ぎません。

92％が今後12ヶ月間雇用レベルを維持できると確信しています。

しかしながら、10人中4人の経営幹部が、信頼性が担保されていないAIツールと自社の情報を共有したことがあると回答しました。

投資：AIとサイバーセキュリティが投資を牽引、過去最高レベルに

経営幹部の87％が、今後12ヶ月間で人工知能、77％がサイバーセキュリティへの投資を増やすつもりだと回答しています。

