Arasanが提供する超低消費電力MIPI D-PHY IPがISO26262認証を取得





Arasanが超低消費電力MIPI D-PHY IPでISO 26262機能安全認証を取得したことを発表

カリフォルニア州、サンノゼ, 2026年2月5日 /PRNewswire/ -- 業界初のMIPI規格向けIPプロバイダーであるArasan Chip Systemsは本日、同社の第2世代超低消費電力MIPI® D-PHY IPがISO 26262機能安全認証を取得したことを発表しました。Arasanは2005年以来MIPI Associationのエグゼクティブメンバーを務めており、最高水準の幅広いMIPI IPポートフォリオを提供しています。 ISO 26262認証を受けたMIPI D-PHY IPは、40nmから4nmまでのファウンドリノードですぐにライセンス供与を受けることができます。その他の安全性に関する資料や技術的な詳細については、NDAに基づき要望に応じて資格のある顧客のみご確認いただけます。



Arasan MIPI D-PHY ISO 26262 ASIL-B Certification



ISO 26262認証MIPI D-PHY IPは、Arasanのカメラアプリケーション向けISO 26262認証MIPI CSI-2 IPおよびディスプレイアプリケーション向けMIPI DSI-2 IPとシームレスに統合可能で、すべてがISO 26262認証に適合したMIPIディスプレイおよびカメラIPトータルソリューションを提供します。また、ArasanはSoCのディスプレイインターフェイス用に、DSI-2およびD-PHY IPとシームレスに統合されたVESA DSCエンコーダーおよびデコーダーIPも提供しています。MIPI D-PHY IPは、Tx専用またはRx専用で構成可能なため、面積と電力を節約できます。

ISO 26262認証は、ArasanのDSI-2 IPおよびCSI-2 IPとシームレスに統合されたMIPI D-PHY IPが厳格な自動車安全要件を満たしていることを確認するもので、先進運転支援システム（ADAS）、デジタルコックピット、サラウンドビューシステム、その他のカメラやディスプレイが多用される自動車プラットフォームを設計するシステム開発者をサポートします。

「カメラや高解像度ディスプレイの搭載数が増え続ける現代の自動車において、信頼性の高い高速接続は不可欠です。」とArasan Chip Systems CTOのPrakash Kamath氏は述べています。同氏は続けて、「当社最新バージョンのMIPI D-PHY IPがISO 26262認証を取得したことは、お客様が安全第一の設計に安心して導入できる、実績のある車載グレードのIPを提供するという当社のコミットメントを示すものです。」と述べました。

さらにArasanは、MIPI SoundwireやMIPI SWI3SなどのオーディオIPに加え、カメラやディスプレイの制御に使用できるMIPI I3C IPも提供しています。すべてのデジタルIPには、PHY IPとソフトウェアスタックがシームレスに統合されています。

Arasan Chip Systemsは、標準規格に準拠したシリコンIPにおける業界屈指のプロバイダーであり、高品質のインターフェイス、メモリ、システムIPを世界中の顧客に提供しています。ArasanのIPは、モバイル、自動車、コンシューマー、エンタープライズの市場において数十億台のデバイスに使用されています。Arasan MIPI D-PHY IP の詳細については、https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/をご覧ください。

Arasanについて：

Arasan Chip Systemsは、2005年以来MIPI Associationのメンバーを務めており、モバイルストレージや接続インターフェイス用のIPソリューションを提供しています。ArasanのMIPI IPに搭載されたチップは10億個以上が出荷されており、デジタルIP、AMS PHY IP、検証IP、HDK、ソフトウェアを含む高品質でシリコン実証済みのトータルIPソリューションを提供することで高い評価を得ています。ArasanはモバイルSoCに焦点を当ており、90年代半ばのPDAから今日の自動車、ドローン、IoTデバイスに至るまで、幅広い導入に対応するよう進化してきました。Arasanは現在もこの「モバイル」進化の最前線に位置しており、モバイルSoCの基盤となる標準規格に準拠したIPを提供しています。

