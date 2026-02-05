株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、大人気3D格闘ゲーム『バーチャファイター』デザインのゲームアクセサリーとして、『バーチャファイター ゲーミングコントローラー PRO-6（PC用）』を2026年2月6日（金）に発売いたします。■製品詳細ページhttps://www.type2.co.jp/products/vf/cp6

天面4ボタンタイプの『バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-4（PC用）』好評発売中！■製品詳細ページhttps://www.type2.co.jp/products/vf/

『バーチャファイター ゲーミングコントローラー PRO-6（PC 用）』の特長

『バーチャファイター』をイメージしたゲーミングコントローラー

大人気3D格闘ゲーム『バーチャファイター』デザインの、PC用多機能コントローラーです。天面6ボタンタイプで、格闘ゲームをはじめ、さまざまなゲームにおすすめです。

有線接続・無線接続ともにポーリングレート1000Hzの低遅延仕様

USBケーブルによる有線接続と、付属の2.4GHzレシーバーを使用した無線接続に対応しています。有線・無線のいずれも、ポーリングレート1000Hz（マウスの位置やクリックなどの情報を1秒間に1000回送信）に対応した低遅延仕様です。また、背面に2.4GHzレシーバーの収納スペースを備えており、紛失を防げます。

入力精度の高いアナログスティックと応答性・耐久性に優れたボタンで操作が快適

アナログスティックには、入力精度が高く、誤作動（ドリフト現象）が発生しにくい「ホールエフェクトセンサー」を採用。支柱には金属製パーツを使用し、摩耗を軽減します。天面6ボタンとLT／RTには、わずかな力で反応し、応答性・耐久性に優れた「小型マイクロスイッチ」を、十字キーには「タクトスイッチ」を採用しています。スティックおよびボタンは、わずかな力で反応し、高い反応速度を追求したコントローラーです。

ボタン割り当て機能・拡張ボタン・トリガー深度切り替えスイッチでカスタマイズ可能

グリップに2つ、背面に2つ、合計4つの「拡張ボタン」を配置しています。また、背面の「トリガー深度切り替えスイッチ」により、LT／RTボタンのトリガー深度を2段階で変更可能です。さらに、使用頻度の高い一部のボタンは、別のボタンの機能を設定できる「ボタン割り当て機能」に対応。ゲームの種類に合わせて、自由度の高いカスタマイズが可能です。

ケーブル抜けを防ぐ「ケーブルロック機構」と操作ミスを減らす「ボタンロック機能」

「ケーブルロック機構」を搭載しており、有線接続時の不意のケーブル抜けを防ぎます。また、一部のボタンを無効化できる「ボタンロック機能」により、プレイ中の操作ミスを軽減します。ボタンロック機能のON/OFFは、スイッチで簡単に切り替えが可能です。

「連射機能」「連射ホールド機能」で格闘ゲーム以外でも活用可能

通常の連射機能（秒間5／10／20回）に加え、ボタンから指を離しても連射状態が維持できる連射ホールド機能を搭載。格闘ゲームに限らず、シューティングゲームやRPGの周回プレイなど様々な場面で活用できます。

Switch2／Switchでも使用可能

本製品はSwitch2、Switchでも使用可能。ジャイロセンサー・加速度センサー搭載で、モーション操作にも対応しています。※モーション操作はSwitch2／Switch接続時のみ使用できます。

『バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-6（PC用）』製品概要

製品仕様・詳細

■対応機種 ： パソコン（対応OS：Windows 10/11）／Switch2／Switch／Switch（有機ELモデル）／Switch Lite※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。※Switch2／Switch／Switch（有機ELモデル）にTVモード以外で有線接続する場合や、Switch Liteに有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクターなどが必要です。※Switch2のCボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。※振動／NFC／モーションIRカメラ／おしらせランプなどの機能には対応していません。※本製品でSwitch2／Switch本体の電源を入れることはできません。※今後ファームウェアのアップデートなどにより、対応機種が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。■セット内容 ： ゲーミングコントローラーPRO-6×1、2.4GHzレシーバー×1、USBケーブル（USB A to Type-C、約1.8m）×1■サイズ・重量：約150×120×55mm、約210g■希望小売価格：税込 7,980円（本体 7,255円）■発売日 ：2026年2月6日（金）■製品ページ ：https://www.type2.co.jp/products/vf/cp6■ライセンス表記：©SEGA

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、Microsoft Corporationおよび任天堂のライセンス製品ではありません。※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。©SEGA

会社概要

株式会社タイプツー〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号【公式ホームページ】https://www.type2.co.jp/【公式X】https://x.com/type2_official【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/type2_insta/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社タイプツー 広報担当：type2-pr@type2.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社タイプツー ユーザーサポートhttps://www.type2.co.jp/contact/※24時間受付。 弊社営業時間（土日祝日を除く10:00-18:00） に順次返信いたします。