サウジアラビア、2026年2月8日～9日に開催されるアルーラ新興市場経済会議の準備を開始





アルーラ、サウジアラビア, 2026年2月4日 /PRNewswire/ -- サウジアラビア王国は、サウジアラビア財務省と国際通貨基金（IMF）の協力の下、アルーラ県で2026年2月8日～9日に開催される第2回アルーラ新興市場経済会議（ACEME）の開催準備を進めています。この会議には、世界各国の財務大臣、中央銀行総裁、政策立案者に加え、国際金融機関のトップや経済専門家が参加する予定です。

この会議は、世界経済が急速な変化を遂げる中で開催されます。こうした状況の中で、新興市場経済には、レジリエンスを高めながら、持続可能な成長の確保や生活水準の向上につながる新たな機会を捉えることが重要となっています。これは、世界経済の安定にもプラスの影響をもたらすものです。

ACEMEは、サウジアラビア財務省と国際通貨基金（IMF）との重要な戦略的パートナーシップを示すとともに、国際経済対話の促進や国際協力の強化において、サウジアラビア王国が果たす役割の拡大を示しています。

Mohammed Aljadaan財務大臣は、同会議の開催について、世界の金融および経済の安定強化を目的とする国際的な取り組みを支援するという、サウジアラビア王国のコミットメントの延長線上にあると強調しました。また、新興市場経済は、世界経済の成長と安定に直接的な影響を与えることから、世界経済システムにおいて極めて重要な役割を担っていると指摘しました。

Aljadaan財務大臣は次のように述べています。「アルーラ新興市場経済会議は、世界経済の動向について意見を交わし、包括的な成長を支え、経済のレジリエンスを高めるための政策や改革について議論するための他に類を見ない機会です。これは、共通の課題に対応するための幅広い国際協力の促進にもつながります。」

国際通貨基金（IMF）の専務理事であるKristalina Georgieva博士は次のように述べています。「アルーラ新興市場経済会議は、新興市場経済が今後直面するリスクにどう対応し、機会をどう捉えるかについて議論するための重要なプラットフォームとなります。テクノロジー、人口動態、地政学的要因によって世界経済が大きく変化する中、政策立案者は、より困難で不確実な環境に直面しています。各国は、健全なマクロ経済政策および金融政策を通じて協力し、レジリエンスを強化していくべきです。」

会議参加者は、経験を共有し、政策を調整し、経済改革の道筋を支援することで、各国が世界経済の変化から恩恵を受け、より包括的で持続可能な成長を実現できるよう後押しします。

本会議はまた、次の目的も掲げています：新興市場経済が直面する課題に対する国際的な認識を高め、国際協力を強化する革新的な解決策を構築した一部の国の成功事例を強調し、投資誘致をサポートし、生活水準の向上と経済的繁栄を実現するための取り組みを支援する。

詳細については、以下をご覧ください：https://alulaeme.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2619814/5751260/Ministry_Of_Finance_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com