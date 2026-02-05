「EPSOPIA（エプソピア）楽天市場店」では、2026年2月4日（水）20:00から開催される「楽天お買い物マラソン」に合わせて、主力商品である「2個セット」のご購入でさらにもう1個を無料でプレゼントする特別キャンペーンを実施いたします。■ キャンペーン概要【開催期間】 2026年2月4日（水）20:00 ～ 2026年2月10日（火）01:59【キャンペーン内容】実質1個分無料！「2+1」キャンペーン 対象商品を2個セットでご購入いただくと、さらにもう1個をプレゼント！合計3個をお届けします。「1番人気のアイテムをたっぷり使いたい」「ストックしておきたい」という方に最適な、実質1個分が無料になる非常にお得なセットです。対象商品URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/※定期購入（初回）にもついてきます。※期間中は、対象商品ポイント10倍です。■ 楽天お買い物マラソンとの連動でさらにお得に！期間中は、楽天お買い物マラソンならではの併用可能なキャンペーンも充実しています。ショップ買いまわり： 複数のショップでお買い物をするほど、ポイント倍率が最大10倍までアップします。お買い物マラソンURL：https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/marathon/※キャンペーンはエントリーが必要です。

がんばった一日の終わりに、海へ還るようなひとときを。

忙しい現代人にとって、入浴は単なる習慣ではなく、心身を整える重要な「リセット」の時間です。毎日惜しみなく体験していただくため、楽天お買い物マラソンに合わせて「2個セット購入で＋1個プレゼント（合計3袋お届け）」という、お得なキャンペーンを開催いたしました。

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 めぐりをサポート： 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温めます。なめらか素肌へ： マグネシウムが肌のうるおいを守り、乾燥しやすい季節にも心地よいしっとり感をキープ。入浴後は思わず触れたくなるなめらか素肌へと導きます。 また『エプソピア』は、こだわり抜いた特殊製法を用いた結晶タイプのバスソルトで、風呂釜の故障の原因となる塩分（ナトリウム）を９９.５%以上を取り除いている為、追い焚きや、残り湯を洗濯に使用可能です。通常バスソルトは追い焚き機能が使用できない為、『エプソピア』は安心して毎日の温活を続けることができる商品となります。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては下記にお願いいたします。株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓhttps://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/027-384-8221