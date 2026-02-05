日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「夫の友達」についてのアンケートを実施しました。結婚すると、配偶者本人だけでなく「その人の人間関係」とも向き合うことになります。親や親戚はもちろん、友達も夫婦関係に影響を及ぼすことでしょう。ただ実際には、夫の友達のなかに「正直苦手」「できれば関わりたくない」と感じる存在がいることも少なくないようです。そこでママスタセレクトでは、「旦那さんの友達で『嫌いな人』はいますか？」をテーマにアンケート調査を実施しました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1505278

■4割強が「嫌いな人がいる」と回答

選択肢に「いる」「いない」「夫に友達がいない」の3択を設定し調査を行い、1,226人から回答を得ました。結果は以下のとおりです。「いる」：43.8％「いない」：25.5％「夫に友達がいない」：30.7％4割強の妻が「嫌いな夫の友達がいる」と考えていることがわかりました。

■夫の友達を嫌う理由3つ

寄せられたコメントを分析すると、嫌悪感を抱く理由は大きく以下の3つに分類されました。

1．家庭の境界線を越えてくる人たち

夫の友達の非常識ともいえる行動が、強い不快感につながっています。深夜の呼び出し、朝帰りの常態化、家庭事情を無視した行動など、家庭のリズムを乱すことへのストレスが多く寄せられました。

（コメント）「出産したばかりなのに夫が夜中に呼び出される」「夜遅くに来て、寝室を覗かれた」

2．マナー違反・モラルのない人たち

金銭トラブル、失礼な言動、時間にルーズな態度など、「人として信頼できない」と感じるケースも寄せられました。

（コメント）「出産祝いを二重取りされた」「子どもの名前をバカにされた」

3．女友達・元彼女たち

特に多かったのが、妻の立場を脅かす存在です。

（コメント）「元カノから『迎えに来て』と何度も連絡が来る」「女友達がマウントを取ってくる」「幼馴染の女性が飲み会で夫にベタベタする」

■友達への嫌悪に拍車をかける「夫への不満」

不満の矛先は友達本人だけでなく、友達の言動を諫めない夫にも向けられていました。

（コメント）「友達の失礼な発言を止めない」「貸したお金を回収しない」「友達に飲まされて帰れなくなる」

■友達付き合いは夫婦関係を映す鏡

今回の調査から見えてきたのは、夫の友達付き合いが、夫婦の価値観や優先順位を映す鏡だということです。誰と、どのような距離感で付き合うのか。その選択は家庭の空気を大きく左右します。夫の交友関係はあくまで本人のものであり、妻が口を出しにくい領域です。たとえ妻の目からは悪友に見えても、夫に関係性を断ち切らせることは容易ではないでしょう。しかし、よほど特別な理由がない限り、妻たちは夫に「友達との関係を断ってほしい」とは望んでいません。「家庭を最優先に考えてほしい」と願っているのです。夫の友達が原因で夫婦関係がいびつになったときには、勇気をもって夫婦で「友達との心地よい距離感」を話し合うことが必要ではないでしょうか。

【アンケート概要】実施期間：2025年12月27日～2025年12月28日（2日間）回答人数：1,226人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1505278

