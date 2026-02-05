Skywork デスクトップ グローバルリリースのお知らせ

- Windows PC から AI 従業員を雇用できる新時代へ -

シンガポール、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- Skywork AI Inc.（以下「当社」）は、2025年2月4日（火）より、デスクトップ向け AI アシスタントアプリケーション「Skywork デスクトップ」を全世界に向けて正式にリリースいたしましたことをお知らせいたします。





・製品概要

Skywork デスクトップ は、ローカルマシン上で直接タスクを実行する次世代型 AI デスクトップアシスタントです。クラウドへのファイルアップロードを必要とせず、お客様のコンピュータ上に存在する膨大なファイルを直接読み取り、要約・整理し、コンテンツに基づいた新たな出力を生成することが可能です。

本製品は「ファイル形式」ではなく「コンテンツの理解」に重点を置いており、画像、動画、スプレッドシート、PowerPoint、各種ドキュメントファイルなど、あらゆるファイル形式を統一されたセマンティックレイヤーの下で理解・分類・処理いたします。また、マルチタスクの並列処理にも対応しております。

・開発背景

当社は2025年5月、AI 搭載オフィスソリューション「Skywork Super Agent」（Skywork Web版）を全世界に向けてリリースし、約1億人のユーザー様の業務効率向上に貢献してまいりました。

これらの市場動向を踏まえ、当社は Skywork デスクトップ の開発に着手し、AI エージェントが単に受動的に指示を待つのではなく、ユーザー様の意図を積極的に理解し、作業ニーズに対応できるソリューションの実現を目指してまいりました。

・主要機能

1. ネイティブ Windows 対応

多数の Windows ユーザー様および業務シナリオのニーズに応えるため、Skywork デスクトップ は Windows システムのサポートを最優先としております。ローカルの履歴ファイルや複雑なプロジェクトシナリオを、移行や変更なしに直接処理することが可能であり、実際のオフィス環境に最適化されております。

2. マルチモデル対応

Skywork デスクトップ は、Claude モデルおよび Gemini モデルの両方に対応しております。Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 3 Pro の各モデルから選択いただけるほか、「自動」モードをご利用いただくことで、タスクの種類に基づき最適なモデルをシステムがインテリジェントに推奨し、より効率的かつ正確なタスク処理を実現いたします。

1. 100以上の実用スキルを統合

「思考」と「実行」の間の障壁を打破するため、Office スイート生成、Web ページ生成、画像生成、ビデオ生成などのカテゴリを網羅した100以上の厳選スキルを統合しております。タスクに基づく自動フィルタリング機能により最適なスキルとモデルの組み合わせを推奨するほか、手動選択によるカスタマイズにも対応しております。

・競合優位性

1. 優れた画像・動画生成機能

Skywork デスクトップ は、業界標準を上回る高品質かつセマンティックに正確な画像・動画生成機能を搭載しております。オフィスシーンやクリエイティブ制作における多様なマルチモーダルタスクにおいて、よりプロフェッショナルで表現力豊かな成果物の作成が可能です。

2. 高速なタスク処理

Gemini モデルを活用した Skywork デスクトップ のタスク処理速度は、現行の業界標準を大幅に上回っております。「自動」モードにおいては、タスクを迅速に実行し、業務効率を高め、待機時間を最小化いたします。

3. 安全性と信頼性

すべての操作はローカルの仮想マシン分離環境内で完了するため、クラウドへのファイルアップロードは一切不要です。仮想化による分離技術により元のファイルのセキュリティを確保し、誤削除や破損などの問題を防止いたします。また、タスク実行前には操作チェックリストをユーザー様にご確認いただくことで、結果が期待どおりであることを保証し、制御性と信頼性を高めております。

・製品ビジョン

Skywork デスクトップ は、デスクトップコンピューティングの最終段階に到達・統合し、すべての方の作業を支援する OS アシスタントとなることを目指しております。国内で開発されたテクノロジーを世界最先端のオフィスシナリオで展開し、AI の生産性を次のレベルへと引き上げ、AI エージェントの新時代を牽引してまいります。

・提供開始日

2025年2月4日（火）より、グローバルにて提供開始

・製品・サービス情報

Skywork Super Agent（Web版）公式サイト：

https://skywork.ai/

Skywork デスクトップ 公式サイト：

https://skywork.ai/デスクトップ

・会社概要

会社名：Skywork AI Inc.

・本件に関するお問い合わせ先

パートナーシップおよびビジネスに関するご相談：

feedback@skywork.ai

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com