国産果汁使用・個包装で食べやすい 『ミニこんにゃくゼリー』『スティックシャーベット』2026年春夏 新ラインアップを2/1より発売
日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパーク(代表取締役社長：横尾 浩之、運営：株式会社ヨコオデイリーフーズ)は、2026年春夏の新商品として、『ミニこんにゃくゼリー』17アイテムおよび『スティックシャーベット』10アイテムの新ラインアップを2026年2月1日より発売しました。
『ミニこんにゃくゼリー』と『スティックシャーベット』は、これまで個包装で持ち運び・シェア・保存がしやすく、国産果汁使用の味わいで毎日取り入れやすいデザートとして展開してきました。
2026年春夏は、こうした従来の特長はそのままに、サイズバリエーションを拡充。日常のおやつからレジャーやスポーツ時の補給など、用途に応じて選びやすいラインアップです。
こんにゃくミニゼリー17アイテム
スティックシャーベット10アイテム
■2026年春夏のポイント
・サイズバリエーションを拡充し、用途に応じて選択可能に
・個包装設計により、外出先やシェアシーンでも使いやすい
・国産果汁使用の味わいで、日常的に取り入れやすいデザート
■『こんにゃくミニゼリー』について
手軽に食べられる個包装タイプのこんにゃくゼリーに、1個当たり10億個の乳酸菌を配合。ひと口で食べられる量のため、一度にたくさん食べられない運動時や外出先でも取り入れやすい設計です。スポーツ時の栄養補給や部活動での差し入れ、お子様のおやつ、お弁当のちょい足しデザートとしても使いやすく、低カロリーで夜の勉強時や夜食にも適しています。
■『スティックシャーベット』について
冷凍庫で凍らせて食べるスティックタイプのシャーベット。常温保存・持ち運びができ、購入後に凍らせるため、猛暑でも溶ける心配なく買い物ができるのが特長です。凍らせても固くなりにくい食感で、おやつにちょうどよい食べきりサイズに加え、シェアしやすい大容量タイプもラインアップ。こんにゃく粉を使用しています。
■商品概要
商品名：こんにゃくミニゼリー(18個入)
(長野シャインマスカット、宮崎マンゴー、北海道メロン、青森りんご、
山梨ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風)
特徴 ：お子様のおやつとして自宅に常備しやすいサイズ
価格 ：432円(税込)
商品名：こんにゃくミニゼリー(450g入り・約30個)
(長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道産メロン、
青森県産りんご、山梨県産ぶどう、黒蜜こんにゃくわらび餅風)
特徴 ：家族や友人など、複数人でシェアして食べるのに最適
価格 ：702円(税込)
商品名：フルーツBOXゼリー(1,000g入り・約62～68個)
(長野県産シャインマスカット、宮崎県産マンゴー、北海道メロン、
青森県産りんご、山梨県産ぶどう)
特徴 ：差し入れ・ギフトとして使いやすいBOX仕様
価格 ：1,620円(税込)
商品名：スティックシャーベット(12個入)
(長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、
宮崎マンゴー、沖縄パイン)
特徴 ：自宅や職場の冷凍庫に常備しやすい12個入
価格 ：432円(税込)
商品名：スティックシャーベット(450g・約21個)
(長野シャインマスカット、山梨ぶどう、瀬戸内レモン、
宮崎マンゴー、沖縄パイン)
特徴 ：差し入れや大人数でシェアするのにちょうどいい大容量パック
価格 ：702円(税込)
■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中
『ミニこんにゃくゼリー』、『スティックシャーベット』は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ( https://www.konnyaku-museum-shop.com/ )、全国のスーパー店頭でもお買い求めいただけます。
■こんにゃくパークについて
こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。
＜工場見学／無料＞
歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。
＜こんにゃくバイキング／無料＞
こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやプリンなど、こんにゃくメニューを毎日15種類ご用意しています。
＜こんにゃく＆ゼリー詰め放題／有料＞
こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど4か所、各商品は季節ごとに変わります。
＜こんにゃく手作り体験／有料＞
手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースをご用意しています。
こんにゃくパークURL： https://konnyaku-park.com/
■会社概要
名称 ： 株式会社ヨコオデイリーフーズ
代表者 ： 代表取締役社長 横尾 浩之(よこお ひろゆき)
所在地 ： 〒370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1
創業 ： 1968年(昭和43年)
設立 ： 1989年(平成元年)
事業内容： こんにゃくを中心とした食品の製造・販売・開発
資本金 ： 1,000万円
従業員数： 243名(2025年9月)
URL ： https://konnyaku-park.com/
■お客様からのお問い合わせ先
Tel：0274-60-4100