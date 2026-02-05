高知のクラフトビール醸造所「TOSACO(トサコ)」は、高知の人気ロースタリー「UKIKI COFFEE STAND」との初コラボレーションによる新作ビール「UKIKIコーヒーポーター」を数量限定で発売しました。





TOSACO「UKIKIコーヒーポーター」1





今回のコラボは、地域を盛り上げたいという想いでつながった両者の出会いから誕生。「Community Leaders Summit in Kochi(CLS高知)」で互いの代表・TOSACOの瀬戸口氏とUKIKI COFFEEの浮木氏が意気投合したことをきっかけに、バレンタインシーズンに向けた特別なコーヒービールが生まれました。









■TOSACOが目指した「香る黒ビール」

「コーヒーで何か面白いものをつくりたい」と構想していた瀬戸口氏。多様な味わいがあるビールとコーヒーの世界に共通点を感じ、「人との出会いも含めて相乗効果を生むコラボにしたい」と考えたといいます。TOSACOにとって、一般販売用のコーヒービールは今回が初めて。焙煎香が豊かに広がる深みのある味わいと、口当たりのやさしさを両立させました。





TOSACO「UKIKIコーヒーポーター」2





TOSACO「UKIKIコーヒーポーター」4





■UKIKI COFFEEが共鳴した「人のつながり」

一方、UKIKI COFFEEの浮木氏は「通常、卸売りやコラボはお断りしている」と語ります。焙煎から製造・納品・経理まですべて一人で手掛ける姿勢には、「人を大切にしたい」という信念があるためです。

それでも今回のコラボを決めた理由は、瀬戸口氏の人柄と理念への共感。「理系的な探究心も活かしながら、一緒に味を追求できるのが楽しい」と語ります。お酒との相性を考え、深煎り豆を選定。香ばしさとコクがビールと見事に調和しました。









■バレンタインに香るペアリング体験

相性の良い料理として、ビーフシチューや赤ワイン煮込みなどのコクのある肉料理、熟成チーズやブルーチーズ、さらにチョコレートやティラミスなどコーヒーデザートとの組み合わせもおすすめです。





「UKIKIコーヒーポーター」は1ロット限定販売。高知県内の一部小売店およびTOSACO公式オンラインショップ＆TOSACO TAPSTANDで購入できます。









■商品概要

商品名 ： UKIKIコーヒーポーター

価格 ： 720円(税込み)

発送 ： 2026年2月5日～順次発送予定

アルコール度数： 5％

副原料 ： コーヒー豆

スタイル ： ボーター

苦味 ： やや強め、後味すっきり

原材料 ： 麦芽(ドイツ製造)、大麦、はちみつ、

コーヒー豆(高知県製造)、ホップ

URL ： https://tosaco-brewing.com/products/ukikicoffee









■「TOSACO TAPSTAND」について

高知カンパーニュブルワリーの醸造所にある、できたてのTOSACOの樽生ビールを味わっていただける小さなタップスタンドです。

https://tosaco-brewing.com/pages/tapstand





TOSACO「UKIKIコーヒーポーター」5





■商品詳細・購入ページ

https://tosaco-brewing.com/products/ukikicoffee









【問い合わせ先】

合同会社高知カンパーニュブルワリー(TOSACO)

TEL ： 0887-59-2633

Mail： info@tosaco-brewing.com