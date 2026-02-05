公務員試験【2029年合格目標】国家総合職［法律区分・教養区分併願］対策カリキュラム（大卒/3年コース）リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、公務員試験【2029年合格目標】国家総合職［法律区分・教養区分併願］対策カリキュラム（大卒/3年コース）をリリースいたしました。

インプット講義は超短く、二次試験・官庁訪問対策に注力！

国家総合職（大卒）法律区分および教養区分の合格を目指すカリキュラムです。

こんな方にオススメ

国家総合職法律区分を志望している方

知識のインプットは得意だが、面接など明確な答えがない問題に対応することが苦手な方

充実の二次試験対策で内定可能性を高めたい方

伴走し、個別具体なアドバイスをしてくれる存在がほしい方

■合格実績

1.最強の人物試験・二次試験対策

模擬面接付き！面接カードのフィードバックも受けられる！

本カリキュラムでは、Zoomによる講師との1対1での模擬面接を2回受けることが可能です。

さらに、合わせて面接カードのフィードバックも行います！

万全な状態で面接試験に挑んでもらえるよう、全ての方向から完全サポートします。

80名超えの面接再現レポートでイメージトレーニングができる！

これまで多くの受験生の方々が実際に体験した面接での様々な「貴重な情報・生の声」を余すことなく合格者の面接再現レポートにて公開しております！その数80名超え！自治体も国家公務員から市役所まで様々です。

面接では何を聞かれ、どう答えるのかはもちろんのこと、「どんな流れで面接は行われるのか？」「面接は何分かかったのか？」「面接官は何人？」など気になるポイントがチェックできるので本番のイメージがより具体化します！

官庁訪問の実情と対応策を徹底解説！

官庁訪問は、最終合格後から2週間にわたって実施されます。しかも内定獲得率は4割にも満たず、半数以上の方が最終合格したにもかかわらず国家公務員として勤務することができません。

アガルートアカデミーでは毎年、財務省、総務省、国土交通省等、数多くの省庁へ受験生を送り込み続ける池田講師が、官庁訪問の現実とその対応策を徹底解説！

ブラックボックスとなっている実情を講義で伝えた後は、実際に官庁訪問を講師とともにシミュレーション！

講師から直接アドバイスを受けることができるため、志望動機等の速やかなブラッシュアップや志望省庁に合わせた対策をすることができます。

本番を再現した企画提案・政策課題討議対策で具体的なイメージを掴む！

教養区分試験で課される「企画提案試験」「政策課題討議試験」対策では模擬試験・模擬討議をご用意しています。

20年以上国家総合職をメインで教えてきた池田講師が過去の試験を分析した上で、予想問題や本番を再現した環境での模擬試験・模擬討議を行います。

本番の具体的なイメージをつかみ、自信をもって試験に臨むことができるようになります。

講師による直接の添削で論理力と語彙力を身につける！

記述試験や論文試験は択一式試験とは異なり、確実な正解があるわけではありません。そのため第三者による評価により自身の答案レベルを把握することが重要です。

答案を通じた講師とのやり取りにより、正しい論文の書き方を身につけ、論文を書くための柱となる論理力と語彙力を高めます。

答案の提出は全てオンラインなので簡単！講師が直接チェックし、コメントを入れてお戻しします！

どこをどのように修正すべきなのか、どの点が評価されるのかが細かく確認できるので、最終的には合格点を取れる答案を作成することができるようになります。

2.個別の受験戦略・サポート

やり切る力を習慣にする、合格への最短距離

試験に合格するためには、学習を継続することが不可欠です。アガルートでは、学習意欲を高め、学習習慣が定着するような手厚いフォロー制度をご用意しています。一時的な頑張りではなく、学びを日常に取り込み、あなたのペースを最適化します。挫折しない環境で、合格への道を着実に歩みましょう。

バーチャル校舎で悩みも不安も全て解決！

バーチャル校舎は、物理的な校舎を超えた学習の場です。

「校舎で講師、合格者に相談をしたい」「勉強仲間を作りたい」「自習する空間がほしい」「だけど、通学時間はもったいない」こんなお悩みを解消するために、アガルートでは、「バーチャル校舎に来ればなんでも解決する！」そんな場を作りました。

オンライン予備校でありながら、通学制予備校よりも濃厚な双方向コミュニケーションを実現いたします！

安心の学習導入オリエンテーション

どういう性質の試験？どんな問題が出る？テキストはどうやって使ったらいい？

学習開始時のお悩みを一挙に解決する安心の動画「学習導入オリエンテーション」。

これでスタートダッシュを切ることができます。

オンライン業務説明会を開催！

オンライン業務説明会を実施！

行政機関の採用担当者から、各行政機関における具体的な業務内容、求められる人物像等について直接聞くことができます。ご自身が公務員として働いている姿をイメージできる絶好の機会です。

過去の実績

財務省（一般職向け）・公安調査庁・内閣法制局（一般職向け）・人事院・農林水産省（一般職向け）・公正取引委員会・経済産業省（一般職向け）・国土交通省（一般職向け）・法務省（総合職向け）・環境省（一般職向け）・個人情報保護委員会・防衛省（一般職向け）

公務員と民間企業どちらも目指せる！就活講座が付属

本カリキュラムをご受講の方には、就活で必要とされる全ての要素を詰め込んだ就活完全攻略講座と、SPI3などの採用テストを対策する就職試験対策講座が無料で付属します。

公務員に興味はあるけれど進路に迷っている方、民間企業との就活と並行して行いたい方にも安心していただける設計です。

TOEIC(R)対策で点数の加算を狙える

本カリキュラムをご受講の方には、TOEICで高スコアを取るための解法と解答スピードが視覚的にわかる、TOEIC(R)解答スキルマスター＆解答速度超スピードUP実演講座が無料で付属します。

国家公務員総合職試験では、最終合格決定の際に、英語試験のスコア等を有する受験者に対して最大25点が加点される制度があります。

他の受験者と点数で差をつけるため、面接でのアピールのためにもぜひご活用ください。

3.幅広い科目に対応するカリキュラム

筆記から官庁訪問まで！実戦特化型対策講座

基礎から応用までを網羅した「インプット・アウトプット一体型」の講義により、効率的な知識の定着を図ります。筆記試験対策はもちろん、差がつく専門記述や政策論文、さらには官庁訪問まで、合格に必要な全プロセスを完全サポート。民間併願も視野に入れた就活対策まで備えた、隙のないラインナップです。

コンパクトな講義時間で一次試験対策を短期間でマスター！

他社では1000時間以上の講義が必要なところ、アガルートは約340時間とコンパクトにおさえています。

国家総合職試験は科目数が多いため、深入りすると非効率になりやすいですが、頻出の分野に絞っているためこの講義時間の短さを実現できています。

限られた学習時間のなかで二次試験対策に充てる分量を増やすことができます。

法律分野は司法試験講師が解説・添削するので正確な答案表現方法が身につく

二次試験の専門記述は過去問が大事ですが、独力では正確な解析が困難であるだけでなく、時間がかかりすぎてしまう傾向にあるため、対策は難しいです。 アガルートでは法律のプロである司法試験講師が、問題文の読み方、答案構成の仕方、答案の書き方等、解答の全プロセスをお伝えするので、通常の公務員試験講師には真似できない精緻な問題分析方法、正確な答案表現方法を身につけることができます。

フルカラー教材、画面に映し出した映像で学習しやすい！

フルカラー、図表を多く使用したテキストで、難解箇所でも頭を整理しながら進めていくことができます。

視覚的にわかりやすいテキストに講師のかみ砕いた説明が加わることで、効率よく理解を深められますので、学習に不安を感じている方でも安心して合格する力を身につけることができます。

さらに、画面にテキストを映しだしながら解説するため、出先などテキストを持ち歩きにくい環境や、スマートフォンのみでの学習も、快適に行うことができます。

講座の担当講師は全員各科目のスペシャリスト！

アガルートでは、各科目毎に特化したプロ講師が講義を担当します。各科目を知り尽くした講師が解説するため、講師の得意不得意に左右されず、一部の科目だけ解説が手薄になってしまうようなこともありません。

どの科目の講師も各分野に精通しており、指導経験も豊富ですので、どの科目が苦手な方でも一流の講義を受け得点アップを狙うことが可能です。

4.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

講師が直接添削！「オンライン添削サービスTENSAKUN」

論文試験・専門記述試験には、添削サービスが付属しています。「オンライン添削サービスTENSAKUN」を使用して添削を受けることが可能です。講師が丁寧に添削します。

内定特典でモチベーションアップ

本カリキュラムをお申込みいただいた方が2029年度国家総合職試験に合格し、官庁から内定を獲得した場合、内定特典（全額返金+お祝い金3万円分 or 全額返金 or お祝い金3万円分）がございます。

内定特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

※特典利用の条件等がございます。

■内定特典・割引制度

内定特典

本カリキュラムをお申込みいただいた方が合格目標年度の内定を獲得した場合、内定特典がございます。

割引制度

再受講割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

【大学生限定】カリキュラムに使える5％OFFクーポンプレゼント！

アガルートアカデミーでは、大学生限定で『5％OFFクーポン』を進呈します！

このクーポンは、公務員試験受験を目指す全てのカリキュラムにお使いいただけます。

アガルートアカデミーのカリキュラムで、公務員試験の内定を勝ち取ってください。

クーポンの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/komuin/cp_sale/cp202006_coupon/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

