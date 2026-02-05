【経営者・マーケ担当者向け】1,000名規模のマーケティングカンファレンスへ登壇決定～2月17日開催～

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード7067、以下当社）は、株式会社ジーニー（代表取締役社長：工藤 智昭、本社：東京都新宿区、証券コード6562）の主催するカンファレンスに、「SEOは終わるのか？AI検索時代の現実～AIO・LLMOがもたらす変化と向き合い方～」をテーマとして登壇いたします。

BtoC Marketing Funnel NEXT Conference“効果が出る導線設計”できていますか？数字で証明するKPIの改善事例14選

https://cx.geniee.co.jp/event/260217_brandingtechnology/

カンファレンス開催の背景

本カンファレンスは、マーケティングにおけるトレンド、認知・集客、CV創出、リピート/ファン化・AI活用をテーマに、マーケティングの最前線で活躍する企業・専門家が登壇するオンラインイベントです。

短時間で最新トレンドと実務に役立つ知見を得られるプログラム構成となっており、マーケティング施策の見直しや今後の投資判断にお役立ていただける内容が揃っています。

開催概要

このような方におすすめです

ブランディングテクノロジー登壇パートのご紹介（11:00～11:25）

SEOは終わるのか？AI検索時代の現実～AIO・LLMOがもたらす変化と向き合い方～

「AI検索の普及でSEOは不要になるのか」という疑問は、多くのマーケティング担当者が抱いています。重要なのは、変化を過度に恐れるのではなく、何が変わり、何が変わらないのかを正しく理解することです。 本セッションでは、AI検索時代の変化をもとに、AIO・LLMOの基本情報と、今後の検索戦略を考えるための最新情報をお伝えいたします。

登壇者プロフィール

ブランディングテクノロジー株式会社

デジタルマーケティング本部 企画営業部 課長

塩原 紘生

2016年にブランディングテクノロジー株式会社に入社。これまでに、SEO対策、インターネット広告運用、コンテンツ企画、ランディングページ制作などを通じて、中堅・中小企業のデジタルマーケティングを支援。近年は、生成AIの活用による広告運用や業務効率化の推進に加え、オーガニック流入の維持・強化に向けAI検索時代の変化に対応する「GEO/AIO/LLMO対策」に注力。

今後の展開

AI検索の普及により検索体験は大きく変化していますが、企業に求められる本質は「信頼される情報発信」であることに変わりはありません。ブランディングテクノロジー株式会社は、AIO・LLMOをはじめとした最新動向を踏まえながら、今後も中堅中小企業のマーケティング活動に実務で役立つ情報を、セミナーやコンテンツを通じて継続的に発信してまいります。

「AIO・LLMO無料相談会」のご案内

当日ご都合が合わずご参加いただけない方向けに、個別相談会も開催しております。

今回、当社のセミナー登壇テーマである「AIO・LLMO対策」は、AI検索時代において重要なマーケティング施策です。まずは無料相談会にて自社の現状を知ることで、必要な対策を見直すきっかけになりましたら幸いです。

AI検索時代に選ばれるサイトになっていますか？AIO・LLMO無料相談会≪毎月3社限定！無料分析レポートプレゼント≫

■無料相談会の詳細・お申込みはこちら

https://www.branding-t.co.jp/seminar/digitalmarketing/discussion_aio_llmo/(https://www.branding-t.co.jp/seminar/digitalmarketing/discussion_aio_llmo/)

このような方におすすめ

- SEO対策は行っているが検索エンジン経由の流入が減少傾向にある- AIO・LLMO対策の重要性は理解しているが、具体的な施策が分からない- ChatGPTやGeminiなどの生成AIで自社がどう紹介されているか把握できていない- 競合が対策を進めており、取り残されるリスクを感じている

