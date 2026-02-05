京都・丹後で天然塩の製造を行う丹後絹塩株式会社(本社：京都府京丹後市)は、2026年2月5日から新商品NIGARI SALT 歯磨きを発売します。

本製品は、塩職人たちが日々の製塩作業の中で実感してきた「にがりと天然塩」のケア効果に着目して開発された、自然由来成分にこだわった新しい口内ケア製品です。





【開発背景】

丹後絹塩では、塩釜での製造中にやけどや虫刺されににがりを塗ると「腫れが引く」「治りが早い」という体験が現場で語り継がれてきました。また、ベテラン塩職人が「にがりは歯ぐきにいい」と語り、長年にわたり実際に日々のケアに活用していたことから、歯磨き製品としての可能性に着目しました。

実際に開発者が1年間にわたって使い続けたところ、歯科衛生士からも「歯ぐきの状態すごくよくなった」と評価された実績もあり、様々な人に紹介しましたが「にがり液そのままでは苦すぎて続けづらい」という声も。そこで「誰もが毎日使いやすい」処方にすべく、歯磨き製造メーカーと協力し、天然成分にこだわった歯磨きの開発が始まりました。









【製品の特長】

● W天然ミネラル処方

天然にがり12％(高濃度マグネシウム)× 天然塩12％(京都丹後産 平釜塩)を配合。

歯ぐきの引き締め・抗炎症ケア・唾液の分泌促進をサポートします。

● 研磨剤・発泡剤フリー

歯や粘膜への負担を抑えるため、研磨剤・発泡剤を使用していません。

低刺激処方で長時間のブラッシングにも最適。電動歯ブラシにも対応。

● ホワイトニングケア

パパイン酵素(パパイヤ由来)が歯の表面の汚れやステインを分解・除去。

本来の自然な白さを引き出します。

● キシリトール配合と穏やかなミントの香り

独特の苦味を抑えながら虫歯予防もサポート。

ミントの香りを抑えた処方で、朝食前のブラッシングにも最適です。

● 自然素材へのこだわり

パラベン・合成香料・合成着色料・ラウリル硫酸Na すべて不使用。

お子様から高齢者まで、家族で毎日使えるやさしさです。





【こんな方におすすめ】

・歯ぐきの腫れ・出血が気になる方

・刺激が強すぎる市販歯磨きが苦手な方

・口臭やネバつきが気になる方

・添加物の少ない口内ケアを探している方

・歯周ケア・予防歯科に関心がある方





【製品情報】

・商品名 ： NIGARI SALT 歯磨き

・内容量 ： 80g

・価格 ： 税込2,200円(希望小売価格)

・販売 ： Amazonにて https://www.amazon.co.jp/dp/B0GBVKKFJK

・発売元 ： 丹後絹塩株式会社

・製造販売元： 株式会社ソーシン(国内OEM歯磨き製造企業)













【会社概要】

丹後絹塩株式会社

所在地： 京都府京丹後市網野町島津1582-1

Web ： https://kinusio.kyoto

薪火と平釜で炊き上げる伝統製法の天然塩づくりを行う、京都・丹後発の塩メーカー。

「丹後の自然の恵みに感謝し、笑顔が生まれるものづくり」を理念に、天然塩・にがりなどの商品を展開中。