【京都市後援／来場者2万人超】80店舗以上が集結する京都最大級ナイトマーケット第10回「京都夜市」

合同会社京都夜市プロジェクト

京都最大級のナイトマーケットイベント「京都夜市」は、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、東本願寺前「お東さん広場」にて第10回 京都夜市（バレンタイン特別企画）を開催します。

本イベントは京都市後援のもと開催され、前回開催時には過去最多となる来場者2万人超を記録。昼間に集中する観光客を夜へ分散させる「夜間観光の受け皿」として定着しています。

今回はキッチンカー・屋台・ワークショップなど80店舗以上が集結し、冬の京都の夜を彩る一大ナイトマーケットとして実施されます。

巨大ハートモニュメントが出現 「撮る」だけでなく「思い出を持ち帰る」夜へ

(イメージ画像)

会場中央には、バレンタイン期間限定の巨大ハートモニュメントが登場。

東本願寺の山門を背景に、恋人同士、夫婦、家族、友人同士など、来場者が自由に記念撮影を楽しめるフォトスポットとして展開します。

ライトアップされた歴史的景観と人々の賑わいが重なり、“京都の夜ならではの非日常空間”を演出します。

バレンタイン特別企画

「ふたりでひとつの想い出を、器に刻む」

バレンタイン特別企画として、カップ＆ソーサーの絵付け体験を実施。

お二人で一組となり作品を完成させ、完成後は愛宕山・智楽庵にて焼成し、後日お渡しします（郵送対応可）。

・ 絵付け体験：カップ＆ソーサー 2点

・ 参加費：お二人で1,000円

・ 協力：愛宕山・智楽庵

“モノより思い出”を贈る、

京都夜市ならではのバレンタイン企画です。

グルメ・体験・文化が交差する夜市空間

会場には多彩なグルメ屋台のほか、人力車体験、伝統芸能（猿まわし）、ものづくり体験、子ども向け企画など、世代を問わず楽しめるコンテンツが並びます。

食・文化・人の流れが交錯「歩くだけで画になる夜市」として、テレビ・Webニュース向けの映像素材としても高い訴求力を持ちます。

京都夜市について

京都夜市は、ステージショー、キッチンカー、屋台、ワークショップ、伝統文化体験などが集う市民参加型のナイトマーケットとして、継続的に開催されてきました。単発イベントではなく、夜間観光・地域文化・市民の居場所づくりを目的とした「夜の文化インフラ」としての定着を目指しています。

開催概要

・ イベント名：第10回 京都夜市（バレンタイン特別企画）

・ 開催日：

2026年2月14日（土）15:00～22:00

2026年2月15日（日）12:00～21:00

・ 会場：東本願寺前 お東さん広場

・ 入場料：無料

・ 出店数：80店舗以上

・ 主催：合同会社 京都夜市プロジェクト

・ 後援：京都市

メディア関係者の皆様へ（取材・撮影について）

当日は、「巨大ハート前での来場者インタビュー」や「湯気の立つ屋台グルメ」「伝統芸能猿まわし公演」「人力車体験」「子ども店長が活躍する子供屋台」など、画になるシーンが多数ございます。

事前の撮影申し込み、または当日飛び込みでの取材も歓迎いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社京都夜市プロジェクト（担当：伊村）

Email：kyotonightmarket@gmail.com

公式サイト：http://kyotonightmarket.com/

公式Instagram：@kyotonightmarket