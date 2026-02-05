日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパーク(代表取締役社長：横尾 浩之、運営：株式会社ヨコオデイリーフーズ)は、熱中症対策をサポートする商品として、『アイススラリー グレープフルーツ味』および『塩分チャージ 塩レモンゼリー』の2シリーズを2026年2月1日に発売しました。





『アイススラリー グレープフルーツ味』『塩分チャージ 塩レモンゼリー』シリーズ





■開発背景

近年、日本では春先から気温が高くなる日が増えています。気象庁の発表によると、2025年夏(6～8月)の日本の平均気温は平年を約2.36℃上回り、統計開始(1898年)以降で最も高い水準となりました。

また、総務省消防庁のまとめ(※)では、2025年5～9月の熱中症による救急搬送者数が100,510人に達し、初めて10万人を超える過去最多となっています。さらに、2025年6月からは企業における熱中症対策が義務化され、日常生活に加え、職場においても暑さ対策や水分・塩分補給への意識が一層高まっています。

こうした背景を受け、体を冷やすことと水分・塩分補給を手軽に取り入れられる商品として、今回の2シリーズを展開します。





※ 2025年 熱中症情報(総務省消防庁)： https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html









■商品概要

体を内側から冷やす『アイススラリー グレープフルーツ味』シリーズと、塩分補給をサポートする『塩分チャージ 塩レモンゼリー』シリーズの2つのアプローチから、熱中症対策をサポートします。いずれも少量ずつ取り入れやすいミニサイズです。





＜アイススラリー グレープフルーツ味＞

・氷の微粒子と液体が混ざった「飲める氷」状のアイススラリー。

・冷凍庫で凍らせて使用し、体を内側から冷やす冷却飲料です。





商品名：アイススラリー グレープフルーツ味(12個入)

価格 ：540円(税込)

アイススラリー グレープフルーツ味(12個入)





商品名：アイススラリー グレープフルーツ味 ラージパック(450g・約21個)

価格 ：864円(税込)

アイススラリー グレープフルーツ味 ラージパック(450g・約21個)





＜塩分チャージ 塩レモンゼリー＞

汗で失われやすい塩分を、ゼリー形状で手軽に補給。

そのままでも、凍らせてシャーベットゼリーとしても楽しめます。





商品名：飲む塩分チャージ 塩レモンゼリー(180g)

価格 ：216円(税込)

飲む塩分チャージ 塩レモンゼリー(180g)





商品名：塩分チャージ 塩レモンゼリー(18個入)

価格 ：432円(税込)

塩分チャージ 塩レモンゼリー(18個入)





商品名：塩分チャージ 塩レモンゼリー 業務用(450g・約30個)

価格 ：702円(税込)

塩分チャージ 塩レモンゼリー 業務用(450g・約30個)





■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中

『アイススラリー グレープフルーツ味』『塩分チャージ 塩レモンゼリー』は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ( https://www.konnyaku-museum-shop.com/ )、全国のスーパー店頭でもお買い求めいただけます。









■こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。





＜工場見学／無料＞

歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。





＜こんにゃくバイキング／無料＞

こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやプリンなど、こんにゃくメニューを毎日15種類ご用意しています。





＜こんにゃく＆ゼリー詰め放題／有料＞

こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど4か所、各商品は季節ごとに変わります。





＜こんにゃく手作り体験／有料＞

手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースをご用意しています。





こんにゃくパークURL： https://konnyaku-park.com/









■会社概要

名称 ： 株式会社ヨコオデイリーフーズ

代表者 ： 代表取締役社長 横尾 浩之(よこお ひろゆき)

所在地 ： 〒370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1

創業 ： 1968年(昭和43年)

設立 ： 1989年(平成元年)

事業内容： こんにゃくを中心とした食品の製造・販売・開発

資本金 ： 1,000万円

従業員数： 243名(2025年9月)

URL ： https://konnyaku-park.com/









■お客様からのお問い合わせ先

Tel：0274-60-4100