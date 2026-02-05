ロジスティクスソリューションフェア２０２６に出展。現場力×省人化によるハイブリットロジスティクスのご提案を致します。

東京ロジファクトリー株式会社

当社は、東京都・神奈川県・埼玉県の国道16号と圏央道沿線にグループ59拠点を構え、総合物流サービスを展開しております。

1都2県の地域密着（ドミナント）とは、特定エリアに集中して拠点展開することで、物量に合わせた車両、倉庫、人材、ITを組合せ、物流波動に対応することが出来ます。

近年、社会的課題として顕在化している労働力不足に対し、当社ではAIカートを活用したピッキング・仕分け作業の効率化をはじめ、ロボティクス機器やDXツールの導入によるオペレーション改善、安全・品質向上に積極的に取り組んでまいりました。

これらの取り組みを通じて培った「現場力」と、機械化・省人化を融合させたハイブリッドロジスティクス、そして創業５９年を迎えるTSTグループの物流ノウハウを掛け合わせ、具体的な課題解決事例を中心にご紹介いたします。

また、1都2県における戦略的ドミナント展開、食品メーカー・医療機器卸・ドラッグストア・レストランチェーンなど多様な業種での業務受託実績、グループ一体となった倉庫・輸送の連携体制、省人化マテハン導入実績についても展示し、物流課題解決に貢献いたします。

●展示内容

・ドミナント戦略の具体的紹介 ― 物流センター運営の設計/現場力/提案力

・物流業務でのお困りごと解決 ― トータルサポート業界事例

(化粧品、食品、医療機器等及び輸配送マネージメント)

・DXツールによる管理 ― ガイドロボティクス社によるフォークリフト動態管理による倉庫内最適オペレーションの実現

・NetDepot（ネットデポ） ― 500社以上のお取引実績があるECアウトソーシングサービス

２B/2C対応

・生産性・安全品質向上、改善の取組 ― 豊富な活動実績、最新技術の利活用

● 事前マッチング- 物流相談会特別サイト開設中（拠点新設、業務委託、改善等）

https://www.tokyo-system.co.jp/tlf/news/20260119/index.html#reserve