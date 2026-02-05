株式会社貴瞬（本社：東京都台東区台東、以下「貴瞬」）は、社員一人ひとりが心身ともに健康で、安心して長く働き続けられる環境づくりを目的として、新たな福利厚生制度として「整体」のテスト導入を開始いたしました。

背景

近年、長時間のデスクワークや立ち仕事、スマートフォンの使用増加などにより、肩こりや腰痛、姿勢の歪みといった身体的不調は、働く人にとって身近な社会的課題となっています。不調を感じながらも、忙しさからケアを後回しにしてしまうケースも多く、結果として集中力や生産性の低下につながることも少なくありません。同社では、宝石や貴金属の取扱業務において、長時間の集中と細かな作業が求められることから、身体への負担が蓄積しやすい環境にあります。現場で業務に従事する社員から、「慢性的な肩こりや腰痛がつらい」「身体を整えたいが、通う時間がなかなか取れない」といった声が寄せられていました。同社はこれらの声に向き合い、社員が不調を我慢しながら働く状態を当たり前にしないことが重要であると判断いたしました。

取り組み

こうした背景を踏まえ、貴瞬は新たな福利厚生として整体のテスト導入を決定いたしました。本取り組みは、社員の健康を会社として支援するための施策です。社員が無理なく利用できるよう、社内に整体機器を設置し、身体のメンテナンスを行える環境を整備しています。施術は外部の専門整体師が担当し、社員一人ひとりの身体の状態に合わせたケアを提供いたします。テスト導入を通じて、社員の利用状況や効果を検証しながら、日々の業務による身体的負担に対応し、無理なくコンディションを整える機会を提供してまいります。

これから

貴瞬は従来より、「人」を大切にする経営姿勢を軸として、働く環境や制度の整備に取り組んでまいりました。今回の整体福利厚生のテスト導入も、社員一人ひとりの声を起点とした取り組みの一つです。不調が出てから対処するのではなく、日常的に身体を整えることを「働く環境の一部」として位置付けています。今後も貴瞬は、テスト導入の結果を踏まえながら、社員が安心して挑戦し続けられる職場づくりを進め、働きやすさと成長の両立を実現してまいります。

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc）代表者 ：代表取締役 辻 瞬設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円従業員数：262人（2025年6月現在）事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入所在地 ：【東京本社】 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-2 阪急阪神上野御徒町ビル12F【KISHUN ジュエリー工房】 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F【G.E.lab】 〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F【KISHUN SHOP】 〒110-0005 東京都台東区上野 4-4-4 日清堂ビル1F～3F【POCKET BY KISHUN】〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F

https://twitter.com/https://x.com/kishun20150707/status/https://x.com/kishun20150707?ref_src=twsrc%5Etfw

https://kishun.co.jp/Twitter投稿 :https://twitter.com/https://x.com/kishun20150707/status/https://x.com/kishun20150707