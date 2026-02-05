日本ゴールボール選手権大会　冠スポンサー募集のお知らせ

一般社団法人日本ゴールボール協会日本ゴールボール選手権大会の横断幕

一般社団法人日本ゴールボール協会は、2026年に第33回目を迎える「日本ゴールボール選手権大会」において、大会の冠スポンサーとしてご支援いただける企業・団体様を募集いたします。

本大会は、日本国内のゴールボールクラブチーム日本一を決定する国内最高峰の大会です。

1年間を通して、女子予選・男子予選・本選の3大会を実施しています。

また、視覚障害の有無にかかわらず、選手やスタッフとして出場できるため、インクルーシブなスポーツ大会として、共生社会の実現を体現しています。

2026年度大会より、新たに本大会の趣旨にご賛同いただき、ともにゴールボールの普及、そして「誰ひとり取り残さない社会」の実現を目指してくださるパートナーを募集いたします。

冠スポンサー企業様には

・ 大会タイトルへの社名掲出

・ 会場・配信・印刷物・公式サイト等でのロゴ露出

など、協会と協議のうえで多様な協賛権益をご提供いたします。

ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。



私たちは、ゴールボールを通じて共生社会の実現に取り組む、新たなパートナーとの出会いを心よりお待ちしております。

お問い合わせ先

一般社団法人 日本ゴールボール協会

マーケティング部

E-mail：marketing@jgba.or.jp