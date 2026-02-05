仕様書を起点にソフトウェアテストを自動化　24時間365日自律稼働し、テスト実行期間を最大80％短縮する「AIテストエージェント」の提供を開始

株式会社SHIFT

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、本日2026年2月5日（木）、ソフトウェアの仕様書を起点に品質保証（QA）を自動化し、24時間365日稼働することで、品質リスクの早期可視化とテスト実行期間の最大80％短縮を実現する「AIテストエージェント」の提供を開始しました。

AIテストエージェントは、システム設計書・仕様書等のドキュメントを起点として、これまで人手中心で行われてきたテスト設計・実行における作業を24時間365日継続的に進めます。SHIFTの品質フレームワークやトップレベルのテストエンジニアのノウハウ等、膨大なデータをAIのコンテキストとして活用し、テストを効率的かつ自律的に実行するとともに、精度を担保したままテスト期間を大幅に短縮し、開発スピードを落とすことなく品質課題を早期に可視化することが可能です。さらに、統合型ソフトウェアテスト管理ツール「CAT(https://www.catcloud.net/)」にテスト実行結果を蓄積し、それらをAIに学習させることで、テスト実行を重ねるほどテスト設計品質が向上する、自律進化のサイクルを構築しています。

この度のAIテストエージェントの提供開始に伴い、SHIFTはAIテストエージェントを活用したAIテストセンター「ネムラナイ」を開設しました。ネムラナイでは、テストエンジニアが「AIテストマネージャー」としてAIテストエージェントを監督し、最大10環境でのテストを同時並列に実行可能な環境を整備しています。

サービス特設サイト :https://contents.shiftinc.jp/nemuranai/

AIテストエージェントを活用したテストの想定効果

ポータルサイトを対象として、テストケース数1,000件で検証した結果、AIを活用したテストにより、テスト実行期間を最大80％短縮できるとの試算が得られており、より大規模なプロジェクトにおいても同等の成果を見込んでいます。対象システムの特性や多重進行の要否等の条件によって効果は変動しますが、高速なリリースサイクルや頻繁な仕様変更が生じる開発プロジェクトにおいても、テストサイクルの迅速化と品質確保が期待できます。

AIテストエージェントについて

AIテストエージェントは、24時間365日自律的に稼働し、ソフトウェアの品質課題を継続的に検出します。最大10環境でテストを並列実行可能となっており、スピード感をもった品質課題の可視化を実現しています。今後は、重要インフラ業界をはじめとする、多様な業界の品質保証プロジェクトにおいて順次活用を開始する予定です。

既存ドキュメントをAIが解釈・実行しやすいテスト設計書に変換し、高いテスト精度を担保

システム仕様書や設計書など、これまでテストで活用してきた既存ドキュメントを、AIが正確に解釈しやすく、テスト実行を行いやすい形式のテスト設計書へと変換します。これにより、テスト内容の抜け漏れを防ぎ、高いテスト精度を担保します。

SHIFTが蓄積してきた品質ナレッジと、トップレベルのテストエンジニアの知見を集約

SHIFTは、これまで全業界のソフトウェアテストプロジェクトに参画する中で、200万件を超える不具合データをはじめ、膨大なテストケース、テスト観点、テスト手法、業界因子水準等、ソフトウェアテストに関する豊富なデータを蓄積してきており、独自の品質保証フレームワークを構築してきました。これらのナレッジにトップレベルのテストエンジニアの知見を掛け合わせ、コンテキストとしてAIのプロンプトにも反映させることで、SHIFTならではの品質保証メソッドを再現しています。

QA業務の自動化により、人手では実現できないテストの並列継続実行を可能に

QA業務の自動化により、従来は人手では実現できなかったテストの並列継続実行が自律的に行われる仕組みを実現しました。テスト期間を大幅に短縮できるだけでなく、人手では対応しきれなかった網羅性の高いテストの実行もしやすくなっています。

実行すればするほど精度が上がる。テスト設計品質を継続的に向上する自律進化の仕組みを実現

テスト実行結果を統合型ソフトウェアテスト管理ツール「CAT(https://www.catcloud.net/)」に蓄積し、それらをAIに学習させることで、テスト実行を重ねるほどテスト設計品質が向上する、自律進化のサイクルを構築しています。

サービス特設サイト :https://contents.shiftinc.jp/nemuranai/サービスに関するお問い合わせ :https://info.shiftinc.jp/l/320281/2026-02-03/2f7cwwy

株式会社SHIFTについて

SHIFTは、金融機関などのエンタープライズ領域におけるミッションクリティカルな基幹システムから、ECサイト、スマートフォン向けのアプリ・ゲーム検証まで幅広い分野のお客様に対するソフトウェアの品質保証・テストサービスで事業基盤をつくり成長をつづけてまいりました。現在は、「無駄をなくしたスマートな社会の実現」を目指し、ビジネスの構築からシステ厶の企画、開発、運用、セキュリティやマーケティング領域、さらにはDX推進まで、お客様のITにまつわるあらゆるビジネス課題の解決をご支援しています。

- 社名：株式会社SHIFT- 本社所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー- 代表取締役：代表取締役社長 丹下 大- 設立：2005年9月- コーポレートサイト：https://www.shiftinc.jp/- サービスサイト：https://service.shiftinc.jp/