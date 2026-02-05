令和PR、JA広報担当者向けにSNSを活用した「ファンづくり」を伝授

株式会社令和PR

「経営をPRで加速させる」をビジョンに掲げ、多様な業界のPR支援を行う株式会社令和PR（本社：東京都新宿区、代表取締役：小澤美佳、以下「令和PR」）は、1月23日(金)に、全国農業協同組合中央会（以下「JA全中」）が主催する「令和7年度 第2回JA広報担当者交流会」にて、代表の小澤美佳が講師として登壇いたしました。

当日の様子や実施後のアンケート結果についてご紹介します。

開催背景：情報発信を「一方的な告知」から「ファンづくり」へ

情報過多の時代、単なる「認知」だけでは組織の持続的な成長は難しくなっています。特に、地域に根ざした活動を展開するJAにおいては、いかにして「ファン」を創り、双方向のコミュニケーションを設計するかが、採用や売上、組織のブランディングに直結する重要な鍵となります。

本交流会では、令和PRの小澤が、全国から集まった、JAやJA都道府県中央会、JA都道府県連合会などの広報部門担当者約50名に対し、「SNSでいかにJAのファンを創り、戦略的なコミュニケーションを実現するか」をテーマに、理論と実践の両面からアプローチしました。

▲講義中の様子

当日の様子

当日は、「講義」・「ワークショップ」・「発表 / フィードバック」の三部構成で実施されました。

【講義】SNS活用とファンづくりのポイント

広報の基本概念からブランディング、SNSの最新トレンドまで幅広く解説。さまざまな企業の事例を元に、ネガティブな認識をポジティブな物語へと転換する広報の力を紹介しました。

また、TikTok、X、Podcast、LINEなど、SNSの各媒体の特性を活かした「使い分け」や、ユーザーと一緒に盛り上がる「ユーザー生成コンテンツ（UGC）」の重要性についても深く掘り下げました。

（資料抜粋：SNSごとの特性を解説し、組織が狙うべきコミュニケーションを可視化）

【ワークショップ】JAの魅力を再定義し、広報戦略を立案

「誰に（ターゲット）」「どの武器（媒体）で」「どんな内容」を届けるか。参加者は班ごとに分かれ、自組織の強みを徹底的に深掘りしました。小澤は各班を回り、現場のリアルな課題に寄り添ったアドバイスを行い、参加者の視点を「情報の告知」から「ファンとの対話」へと引き上げました。

（資料抜粋：グループワークにて、「なぜその施策を行うのか」を言語化し、戦略として語れるレベルまで落とし込みました）

【発表 / フィードバック】戦略案への直接指導

各班が策定した広報計画について発表を行い、小澤がプロの視点からフィードバックを実施しました。SNSの特性との適合性や、投稿に「体温（ナラティブ）」があるかといった観点から、具体的かつ実践的なアドバイスを行いました。

セミナー開催後アンケート（受講者の声）

本セミナー受講者へのアンケートでは、講義に対する満足度が97.4%、グループワークへの満足度が92.3%と、極めて高い評価をいただきました。

【受講者の主なコメント】

・視点の変化： 「ただ伝えるだけでなく、ターゲットや意味を持って投稿する大切さがよく分かった」

・実践的な学び： 「すぐに活用できる内容をグループで考えられ、具体的なアドバイス（フィードバック）をいただけたのが貴重な機会となった」「ペルソナを使って案を出しながら目的にたどり着く方法を改めて実践したい」

・マインドの向上： 「これまで以上にユーザー（フォロワー）の目線に立ち、発信を心がけようと意識が変わった」、「広報活動への気持ちが高まった。今後も継続してほしい」

登壇者のコメント

JAの広報の皆さまは、地域や組合員の方々との関係性という、非常に大きな“資産”をすでにお持ちです。今回の交流会では、その魅力を『どう伝えるか』ではなく、『誰と、どんな関係を築きたいのか』から一緒に考えることを大切にしました。

ワークを通じて、参加者の皆さまが自分たちの言葉でJAの価値を語り始めていく姿がとても印象的でした。SNSは単なる告知ツールではなく、ファンとの対話の場。今回の学びが、各地域での広報活動に少しでも活かされましたら幸いです。

登壇者プロフィール

株式会社令和PR 代表取締役 小澤 美佳

2008年に株式会社リクルートに入社。中途・新卒採用領域の営業・マネージャーを経て、リクナビ副編集長として全国の大学でキャリア・就職支援の講演を多数実施。2019年にITベンチャーへ転職し、広報部署を立ち上げ、2年間で1,000以上のメディア露出を実現。2023年、株式会社令和PRを設立し、経営戦略に寄り添うPR支援を展開。X（@mica823）フォロワー4.4万人。SNS活用、ファンづくり、採用広報などをテーマに全国でセミナー登壇を行っている。

セミナー・研修のご依頼について

令和PRでは、広報・SNS活用研修のほか、採用広報、インナーブランディング、生成AI×PR活用術など、組織の課題に合わせたカスタマイズ研修を提供しています。「SNSを運用しているが成果が見えない」「広報担当者の戦略的思考を養いたい」「地方自治体や特定業界の魅力を全国に届けたい」といった課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

主なテーマ

SNSファンづくり、採用広報戦略、メディアリレーションズなど

実績

自治体、大手企業、ベンチャー企業、団体など多数

▼お問い合わせはこちらから

https://reiwapr.jp/contact

