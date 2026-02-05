【iBowユーザーインタビュー】「未来の納税者を増やす」小児訪問看護の次世代DX経営。AI活用による“ケアの見える化”が、地域から圧倒的な信頼を集める理由

「子どもたちを支え、未来の納税者を増やす」 --若き経営者の熱い想いと、それを支えるDX戦略の実践。

株式会社eWeLL

「毎月、約10人ペースで利用者さん（療養者）が増え続けています」

北海道旭川市と札幌市で小児訪問看護ステーションを経営する、岩岡拓人さん（訪問看護ステーションいろはす 代表／作業療法士）はそう語ります。



なぜ、親御さんや学校・地域の関係者は、この若き経営者に厚い信頼を寄せるのか。

そのカギは、「ケアの見える化」の実践にありました。

訪問看護専用電子カルテ「iBow（アイボウ）」等を通じて、在宅医療の質向上と効率化をDXで支援する株式会社eWeLL（イーウェル 証券コード：5038 本社：大阪市中央区）は、新規開業時からiBowをご利用いただいている岩岡さんのインタビュー動画を本日公開いたしました。

▶ 動画を見る :https://youtu.be/RCjFxs-yFcU

■ 地域からの信頼を築く「AI報告書」の力

親御さんや学校の先生、地域の関係者が岩岡さんに信頼を寄せる理由は、属人的な“経験”のみに頼るのではなく、チームとして再現できる「ケアの見える化」を徹底している点にありました。

それを支えているのが、iBowの「AI訪問看護計画書・報告書」機能です。生成AIが自動作成する個別性に則した質の高い「報告書」と「計画書」は、単なる業務効率化にとどまらず、月1回の多職種連携会議でも活用され、共有の質を劇的に高めています。



「今月の子どもの状況」や「次のケアの方針」を、誰が見ても分かりやすい形で、かつ無理なくアウトプットする。これにより説明の質とスピードが向上し、連携が加速します。

その積み重ねが確かな“信頼”となり、地域からの新たなご紹介を呼び込む好循環を生み出しているのです。

事実、開業から1年が経った今も、利用者は毎月約10人ペースで増え続けているといいます。

■ 離職ゼロへ、スタッフを守るためのDX戦略

「子どもたちを本気で支援するために、まずスタッフの負担を減らす」--。

「未来の納税者を増やす」という独自の支援コンセプトを掲げ、開業1年で利用者の急増を実現している岩岡さん。その経営手腕の根底にあるのは、長期的な視点で「離職ゼロ」を目指し、ITを活用してスタッフがストレスなく長く働ける職場を作ることでした。

その一環として、iBowの「AI訪問予定・ルート」を導入。

複雑な訪問シフトや移動ルートをAIが自動作成することで、現場の運営負荷を大幅に削減し、チーム全員が本来のケアに集中できる環境を整備しています。

理念と仕組みを両輪に、チーム一丸となって目標達成を目指す。

“次世代の訪問看護経営”のリアルを、ぜひ本動画でご覧ください。

▼動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RCjFxs-yFcU ]

▶ 他の訪問看護 動画も見る :https://ewellibow.jp/voice/

〈関連〉

【iBowユーザーインタビュー】「地面に足がつくことはない」産後に医師から宣告された、脳性麻痺の息子を育てるママ看護師の挑戦。”遠くてもケアを届けたい”――広域訪問看護で「親子の心」に寄り添う(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000026391.html)

■eWeLLについて

「ひとを幸せにする」をミッションに掲げ、DXで在宅医療の業務支援を推進し、医療従事者の業務効率化と患者QOLの向上を実現するサービスを提供しています。

訪問看護向け電子カルテ「iBow」、地域全体の医療リソースを最適化し病院の退院支援を効率化するマッチングプラットフォーム「けあログっと」等を展開し、全国47都道府県で6万3千人以上の看護師等(※1)の業務で日々利用され、延べ92万人以上の在宅患者(※2)の療養を支えています。

社名 ：株式会社eWeLL

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場（証券コード：5038）

代表者 ：代表取締役社長 中野 剛人（ナカノ ノリト）

本社 ：大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル13F

設立 ：2012年6月11日

事業内容 ：在宅医療分野における業務支援事業（訪問看護ステーション向けSaaS型業務支援ツール（電子カルテシステム「iBow」）等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow 事務管理代行サービス」など）

URL：eWeLL公式サイト https://ewell.co.jp

eWeLL IR情報 https://ewell.co.jp/ir

iBow公式サイト https://ewellibow.jp

けあログっと公式 https://carelogood.jp

受賞歴：

2021年『第16回ニッポン新事業創出大賞 経済産業大臣賞 最優秀賞』

2022年『第21回Japan Venture Awards 中小機構理事長賞』

2023年『EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2023 ジャパン』

2024年『KANSAI DX AWARD 2024 近畿総合通信局長賞(総務省)』

2025年『経済産業省 DXセレクション2025 優良事例賞』

同年 『看護DXアワード2025 home nursing賞』

同年 『ポーター賞 2025』

※1 2025年12月末時点におけるiBow上で稼働中職員の看護師、准看護師、専門看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、看護助手等の総数。

※2 2025年12月末時点における発行されたiBow上の訪問看護指示書の延べ対象患者数。