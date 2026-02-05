全国の人気ラーメン・つけめん店・中華料理店が誇る「看板お取り寄せ餃子」が集結！名店監修の本格冷凍餃子を一挙にご紹介！『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』が特集公開

ラーメン・中華料理の名店が本気で作る“もう一つの主役”の「餃子」をお取り寄せ

ラーメン店や中華料理店の“もう一つの看板メニュー”として、多くのファンに愛されている「餃子」。「この中華料理店の餃子が好き」「ラーメンと一緒に必ず頼む一皿」──

そんな記憶に残る名店の餃子が、今、自宅で味わえる時代になりました。

「食」のセレクトショップ『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』では、そんな全国のラーメン店・中華料理店が製造・監修する「看板お取り寄せ餃子」のラインナップがバラエティ豊かに登場！

それぞれの店舗が長年培ってきたレシピや素材へのこだわりを活かした餃子は、皮・餡・味のバランスに至るまで個性豊か。

ラーメン・つけ麺のお供としてはもちろん、食卓の主役としても満足できる本格餃子ばかりです。

ここでは、その中から『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』が厳選した、ラーメン店・中華料理店の「本気の看板お取り寄せ冷凍餃子」をご紹介します。

【札幌の味噌ラーメン すみれ監修】みそ餃子｜北海道 札幌

すみれラーメン秘伝の味噌使用の餃子

札幌味噌ラーメンの名店「すみれ」が監修した、味噌のコクが香る特製餃子。北海道産小麦を使用した皮で、実際に店舗で使用しているすみれラーメン秘伝の味噌と北海道産の豚肉、たまねぎを包み込んだ餃子です。

札幌の味噌ラーメン すみれ

昭和39年、札幌・中の島に誕生した「すみれ」は、創業者・村中明子の一杯から始まった味噌ラーメンの名店です。一度の閉店を経て復活し、平成元年には三男・伸宜が創業の地で「すみれ」を継承。平成6年の新横浜ラーメン博物館出店を機に全国的な評価を確立しました。現在も札幌を代表する味噌ラーメンとして、多くのお客様に愛され続けています。

【中華蕎麦とみ田】心の味餃子｜千葉県 松戸

千葉県松戸の行列店「とみ田」の人気NO.1サイドメニュー

店主の富田氏が大きな餃子が食べたい！という所から、試行錯誤して出来上がった餃子。１個(約70g)の巨大なサイズでインパクト大。柏幻霜ポーク、ＴＯＫＹＯ-Ｘ、鹿児島純粋黒豚の３つの挽肉を贅沢に使い、一つ一つ丁寧に手包みされた餃子です。3年越しの想いでお客様の熱い要望に応え、ついに通販を開始。5個、10個と食べれば満腹必至です。

中華蕎麦とみ田

「つけ麺の元祖」東池袋大勝軒創業者・山岸一雄氏の孫弟子として修業を積んだ富田治氏は、2006年、28歳で「中華蕎麦とみ田」を創業。煮干しや鰹節を贅沢に使用した超濃厚豚骨魚介スープは、濃厚でありながら上品な味わいが特徴です。数々のラーメン賞を受賞し、「大つけ麺博」三連覇やTRY大賞受賞など、日本トップクラスの行列店へと成長し、現在は多数の店舗を展開。伝統を継承しながら進化を続ける一杯を追求しています。

【博多一風堂】博多ひとくち餃子｜福岡県 博多

豚骨ラーメン店の、絶妙な皮と具材にこだわった小ぶりな餃子

今や定番の豚骨ラーメンとともに人気の博多一風堂のひとくち餃子は、カリッとした食感の皮、国産野菜と豚肉を使用したジューシーな具材のバランスが絶妙な逸品。お店の味を、ぜひご家庭でもご賞味ください。

博多一風堂

博多一風堂は1985年に福岡・大名の地で創業者・河原成美氏によって生まれた豚骨ラーメン店。「一杯のラーメンを、一人のお客さまに」という想いを原点に、味だけでなく、空間や器、音、所作まで五感で楽しむラーメン文化を追求。代表作「白丸元味」「赤丸新味」の誕生や数々の受賞を経て、その精神は国内外へと広がりました。変わらない信念を大切にしながら、時代とともに進化を続け、日本のラーメンの価値を世界へ発信しています。

【京都たかばし新福菜館】特製餃子｜京都府 東塩小路

京都中華そば名店の秘伝だれ使用の餃子

昭和13年(1938年）に屋台から始まり、創業85年以上を誇る京都で歴史ある老舗の中華そば専門店「新福菜館」。観光客だけでなく、地元の方々も行列で並ぶほどの人気店で、濃口醤油味系のラーメンで京都でも名の知れた名店です。そんな名店の受け継がれてきた秘伝の焦がし醤油たれを餃子の餡に練り込んだ特製餃子を再現することができました。タレ無しでもしっかりと風味が感じられる逸品。

京都たかばし新福菜館

1938年、京都駅前・東塩小路の屋台から誕生した「京都たかばし新福菜館」は、80年以上にわたり愛され続ける老舗中華そば店です。最大の特徴は、見た目の濃さとは裏腹に深いコクとキレを併せ持つ濃色の醤油スープ。その唯一無二の味わいは、初めての人には驚きを、二度目以降の人には忘れられない中毒性を与えます。時代を超えて受け継がれる一杯は、京都ラーメン文化を象徴する存在として今も多くの人を魅了し続けています。

【みんなのテンホウ】野沢菜漬けぎょうざ｜長野県 諏訪

野沢菜の食感と塩気がとびきり旨いおつまみ餃子

緑の皮にまずはかぶりついて。ザクザクとした野沢菜の食感が小気味よく、程よい塩気と豚肉の甘みがじゅわっと溢れ出る。長野の老舗漬物屋とコラボしたこの餃子、無添加の野沢菜漬けを刻み方や分量まで緻密に計算して閉じ込めた。軽やかな口あたりはビール片手にいくらでも食べられそう。

みんなのテンホウ

昭和31年、長野県・上諏訪温泉の旅館「天宝 鶴の湯」で誕生した中華料理店テンホウ。創業者・百代（ももよ）おばあちゃんが修行の末に生み出した餃子とラーメンは評判を呼び、地域の人々に愛される味となりました。昭和48年に法人化し、独自配合の香辛料や製法を守り続けながら中華チェーンとして成長。現在は長野県内約30店舗を展開するご当地中華チェーンとして、半世紀以上にわたり信州の食卓を支えています。

【ラーメン 屋台骨】宮崎餃子屋台骨｜宮崎県 新別府

宮崎県産ブランドポークのシンプルで奥深い旨みを堪能！

宮崎餃子の名店「屋台骨」は、ラードで焼き上げる伝統製法を守り続け、パリッとした皮と旨味あふれる餡で多くの人を魅了してきました。宮崎県産の新鮮野菜とブランド豚を使用し、職人の手で一つひとつ丁寧に仕上げる餃子は、県民のソウルフードとして親しまれています。2020年には宮崎市が餃子消費日本トップクラスに輝き、宮崎餃子の美味しさが全国から注目を集めています。

ラーメン 屋台骨

「本質」を大切にする信念のもと、2014年に宮崎で誕生した宮崎餃子屋台骨。宮崎県産食材に徹底的にこだわり、本物の味を追求し続けてきました。店舗展開や催事出店を重ね、2018年には「全国の本当にうまいラーメン100選」に選出。宮崎市ぎょうざ協議会の活動を通じ、餃子購入頻度日本一を4連覇するなど、宮崎餃子文化を牽引しています。

【大阪王将】肉汁爆弾餃子｜大阪府 京橋

じゅわっと溢れる肉汁！もちもち厚皮で味わう、クセになる餃子

旨みたっぷり肉汁がもっとじゅわっと！溢れる肉汁ともっちり厚皮の餃子です。他には無いもっちりとした柔らかい厚皮と生姜・にんにく・白ねぎの香りが溶け込む肉汁を味わう餃子です。

大阪王将

大阪王将は1969年、大阪・京橋に一号店を開店しました。職人の手焼き餃子を武器に地域に根ざした店づくりを続け、関西を中心に店舗網を拡大。時代の変化に合わせて製法や設備を進化させながらも、創業当時から守り続ける味と焼きの技術は不変です。現在は全国へ展開し、多くの人に親しまれる中華チェーンへと成長。半世紀以上にわたり、“いつでもおいしい餃子”を提供し続ける歴史を刻んでいます。

ラーメン・中華料理店の名店の味をご自宅で

ご紹介した商品はすべて、『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』の特集ページより購入可能です。

全国の人気ラーメン・つけめん店・中華料理店が誇る「看板お取り寄せ餃子」のなかから、あなただけのお気に入りを見つけてください。



▼【特集】人気ラーメン・つけめん店・中華料理店監修「看板お取り寄せ餃子」はこちら

https://www.otoshu.com/f/gyoza

『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』について

編集部が試食し“本当においしい”グルメだけを厳選する通販サイト

全国の生産者や名店から“本当においしい”お取り寄せグルメを厳選して紹介する通販サイトです。編集部が試食を行い、味・品質・ストーリーを吟味した商品だけを掲載しています。冷凍餃子のほか、肉・海鮮・スイーツなど、幅広いジャンルのお取り寄せ商品を取り揃えています。

