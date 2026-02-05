福岡で初開催｜BITEX主催 アブダビ不動産セミナーを2月22日に開催

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

アブダビを拠点とする BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（本社：アブダビ、代表取締役社長：上野 真司）は、2026年2月22日（日）に、アブダビ不動産セミナーを福岡で初開催することをお知らせします。本セミナーのために、アブダビ最大手不動産デベロッパーである Aldar Properties の担当役員が来日します。

本セミナーでは、アブダビの都市開発戦略および不動産市場の最新動向を解説するとともに、日本人投資家向けに確保された物件情報を優先的にご案内いたします。加えて、人気エリアにおける購入プロセスや申込時の留意点についても、実務的な観点から分かりやすくご説明します。

アブダビ不動産セミナーの申込ページ :https://seminaruae.online/lp2/?utm_source=pr&utm_medium=referral

アブダビの注目不動産エリア『ヤス島』について

アブダビ主要開発エリア

アブダビには、島ごとに異なるコンセプトを持つ複数の開発エリアが存在します。エンターテインメント拠点として開発が進むヤス島、文化・芸術分野を中心に整備が進むサディヤット島、金融・テクノロジー企業が集積するアル・リーム島などが代表的です。



中でも近年特に注目を集めているのがヤス島です。大型エンターテインメント施設の開発や国際的な話題性の高まりを背景に、観光需要の拡大と都市開発が同時に進んでおり、不動産投資の観点からも関心が高まっています。

アブダビのヤス島の紹介

ヤス島プロジェクトの最新情報を紹介（未公開物件を含む）

未公開物件「Canal Gardens（仮称）

本セミナーでは、2026年3月に発表予定のヤス島における未公開物件「Canal Gardens（仮称）」をご紹介します。

近年、ヤス島内の新規プロジェクトでは、発表直後から申込が集中し、抽選となるケースも増えていることから、物件検討にあたっての申込手順や情報収集のポイント、購入までの実務フローについても丁寧に解説します。

アブダビ不動産セミナーの申込ページ :https://seminaruae.online/lp2/?utm_source=pr&utm_medium=referral

アブダビ不動産セミナー 開催概要

アブダビ不動産セミナー

日程：2026年2月22日（日）

時間：各日 １.11:00～／２.14:00～（2回開催）

会場：グランドハイアット福岡（福岡県福岡市）

参加費：無料（完全予約制）

プログラム内容（予定）

【申込方法】

- アブダビの都市開発戦略と不動産市場動向- ドバイ不動産との比較と税制・制度の違い- ヤス島の最新プロジェクト紹介- 日本人投資家向け優先案内物件の紹介- グローバル不動産市場の分析（BITEX代表・上野による講演）- 個別相談会（希望者のみ）

下記ページよりお申し込みください：

▶ https://seminaruae.online/lp2/(https://seminaruae.online/lp2/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

またはメール：customer@bitex-co.com

本セミナーを通じて、アブダビ不動産投資に関する理解を深めていただくとともに、実務に即した情報提供を行ってまいります。

アブダビ不動産セミナーの申込ページ :https://seminaruae.online/lp2/?utm_source=pr&utm_medium=referral

会社概要

BITEX REAL ESTATE BROKERAGEのロゴ

社 名：BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ）

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://seminaruae.online/lp2/

公式HP：https://bitex-co.com/

メール：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all