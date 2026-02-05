日経ＣＮＢＣ　2026年春の番組改編について

株式会社日経ＣＮＢＣ

株式会社日経CNBC（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹之内源市）は3月30日（月）から番組編成を大幅に変更します。新しいコーポレートロゴ、新しいスタジオセットと共にスタートする新しい編成を、どうぞご期待ください。

日経CNBC│改編特設ページ

https://www.nikkei-cnbc.co.jp/202603kaihen/

【改編のポイント】

マーケットの始動を先取り！

「朝エクスプレス」 平日8時15分～11時35分

2007年の番組開始以来、米国市場から東京市場のマーケットリレーをお伝えしてきた「朝エクスプレス」。日経CNBCの看板番組として、20年目の節目に向けて、マーケット情報を、さらに熱くお伝えします。

■改編ポイント 新コーナー「Today’s Focus」

8時32分～8時36分

松本解説委員長、直居キャスターがNQN記者と、今日のマーケットを動かす材料を解説。テーマは金融政策・地政学・政治・時事問題・個別銘柄・経済指標と多岐にわたります。

■改編ポイント 新コーナー「朝株放談」

9時27分～9時45分

寄り付き後30分が経ったタイミングで、改めて松本解説委員長、直居キャスターがNQN記者と、今日の相場・動きの目立っている個別銘柄を確認。時間が足りず話しきれなかった話題も、ここでたっぷり掘り下げます。

マーケットをもっと身近に！

新番組 「MARKET COMPASS」平日12時25分～15時18分

午後の取引開始直前から東京市場をカバーします。また、資産形成や投資初心者向けコンテンツも充実させます。

■改編ポイント 新コーナー 「トキメキ・インベスティング」

13時00分～13時20分

資産形成に興味はあるけれど、あと一歩が踏み出せない投資の初心者に向けて、曜日ごとに

第一線のエキスパートが投資の要諦をわかりやすく伝えます。番組を6か月以上続けてご覧いただければ、資産形成のスキルアップを実感していただける内容をお届けします。

◀火曜日 頼藤太希氏 （マネーコンサルタント）

お金のモヤモヤ即解消！全方位型のアプローチ

お金を生み出す頼藤メソッド

▶水曜日 野尻哲史氏 （合同会社フィンウェル研究所代表）

資産形成＝登山！ 熱血アドバイザーが生きるための“活きたお金”の上手な取り崩し方を全力伝授

◀木曜日 篠田尚子氏 （ファンドアナリスト）

選べる時代に、選べる眼を。

もう迷わない！あなたのためのファンドナビ

▶金曜日 児玉一希氏 （SNSフォロワー数30万人 投資家）

ずっと寄り添い、ずっと支える。

ずっと一緒の「鉄板株」探しのお手伝い

※月曜日は日経ヴェリタス編集長が出演する「日経ヴェリタストーク」を放送します。

きょうのマーケットが一目瞭然！

新番組 「TOKYO CLOSING BELL」平日15時18分～16時30分

東京市場の１日を締めくくる新番組がスタートします。日経ヴェリタスと連動し、エース記者がその日のポイント、明日以降の相場のヒント、みどころを盛り込んだ解説をお届けします。主要企業の業績修正や決算速報なども充実させます。

■改編ポイント 「きょうのポイント」16時07分～16時30分

MARKET COMPASSでコメンテーターを務める鈴木亮氏、岡崎良介氏、田嶋智太郎氏、大川智宏氏、平野憲一氏が、この時間にも出演。マーケットイベントの詳細な解説や、明日以降に役立つヒントを皆さんに届けます。

放送時間が変わります

３月３０日(月)より番組コーナーの時間帯変更等が行われます。

＜日経CNBCが変わる！その２＞

毎日、ライブ番組をお伝えしているスタジオセットを全面刷新します。

コンセプトは「未来経済ラボ」。視聴者のみなさんに「スタジオから発信される情報こそ、未来の経済動向を最も早く正確に捉えている」と感じて頂けるような、シャープで知的な空間を演出します。

日経CNBCについて

日経CNBCは、日本経済新聞社と米国４大ネットワークのひとつNBCの関連会社CNBCが中核になって1999年10月に開局したマーケット・経済専門チャンネルです。ボーダレス化が進む世界経済の迅速かつ正確な経済・マーケット情報を24時間ノンストップで提供しています。

詳細はこちら：https://www.nikkei-cnbc.co.jp/

インターネット配信サービス「日経CNBC online」

“本気”で投資・資産運用に取り組みたい方に向けてライブやオンデマンドなど動画コンテンツ見放題の有料インターネットサービス「日経CNBC online」

詳細はこちら：https://online.nikkei-cnbc.co.jp/(https://online.nikkei-cnbc.co.jp/)