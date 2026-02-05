厚切り牛タン＆焼肉食べ放題の店が、なぜ苺を主役に？池袋で始まった異色フェア
厚切り牛タン＆和牛食べ放題の「焼肉ホルモンたけ田 池袋店」が、2026年2月3日から『いちご食べ放題』を始めます。
きっかけは、常連さんの何気ない一言でした。
「デザートは別腹なんで、いちごがあったら無限にいけますね。」
その場では笑い話。
でも「だったら本当に別腹を用意してみようか」となってしまうのが、たけ田です。
・厚切り牛タンを攻めたあとにいちご。
・和牛カルビのあとにいちご。
・そろそろ限界かな、というタイミングでもうひと皿いちご。
しょっぱい → 甘い → しょっぱい → 甘い……と、
自分で自分の限界を上書きしていくうちに、
「これ、焼肉を食べに来たんだっけ？ いちごを食べに来たんだっけ？」
と分からなくなる、～焼肉いちご沼パラダイス～が池袋にできました。
新鮮いちご＆いちごスイーツ食べ放題！
生いちご盛り/苺みるくプリン/苺ロールケーキ/苺アイス大福
とろける食感の苺みるくプリン
苺あいす大福
東京にいながら気分はいちご狩り
今回のフェアでは、池袋店の焼肉食べ放題コースに、プラス500円（税込550円）するだけで「新鮮いちご食べ放題」と「いちごスイーツ食べ放題」を追加できます。※対象コースは厚切り仙台牛タンと和牛カルビ食べ放題が人気のレベル2コース（4980円コース）～神戸牛食べ放題のレベル4コース（7980円）となります。
食べ放題でお肉がおいしい！ 「焼肉ホルモンたけ田 池袋店」のメニュー
大げさでなく本当に旨い。厚切り仙台牛タン。
お肉に妥協なしの食べ放題
「価格に対して、お肉がおいしい」
そんな評価をいただいている「たけ田」だからこそ、ちゃんと美味しいを本気で用意しています。
たけ田自慢の豊富な名物タン食べ放題
・厚切り仙台牛タン（LV2～）
・極上マンゴーカットタン（LV３～）
・ねぎ塩牛タン
・薄切り牛タン
など、みんな大好きな牛タンにまみれる幸せ体験ができます。
ぶりんぶりんに焼きあがる厚切り牛タン
極上マンゴーカットタン
お好みの焼き加減でお好みの大きさにカットして。サクサク、ぶりんぶりん食感で肉汁があふれでる牛タン
A5黒毛和牛カルビも食べ放題。本格焼肉と一品料理まで100品以上のバラエティ
長ーいドラゴンカルビもA5和牛です
肉に真剣。料理に真剣。
・A5黒毛和牛厚切りドラゴンカルビ
・A5黒毛和牛カルビ
・上ハラミ
・ねぎ塩ハラミ
・希少部位みすじ
・希少部位かいのみ
・新鮮ホルモン各種
・サラダ、ナムル、キムチ各種
・たまごスープ、わかめスープ
・焼肉専用ライス、ビビンバ
・名物の冷麺
など、食べたら幸せ感じる食べ放題メニューが100種類以上ございます。
A5黒毛和牛カルビ
新鮮ホルモン
もちもち麺と美味しいスープの名物冷麺
手づくりねぎキムチをのせた辛冷麺
各コースのご紹介
クオリティの高い食べ放題
人気No１
LV２ 至高の和牛＆牛タン焼肉放題！人気和牛のたけ田カルビと仙台牛タン付107品食べ放題
4980円（税込5478）
人気No2
プレミアム和牛とスペシャルタンの焼肉放題！A5黒毛和牛や希少部位まで贅沢コース121品食べ放題
5980円（税込6578）
贅沢コース
【食べ放題】豪華饗宴 日本三大和牛「神戸牛」・牛タン食べつくし！125品
7980円（税込8778）
キャンペーン概要および店舗情報
焼肉ホルモンたけ田 池袋店「春の別腹いちご食べ放題フェア」
厚切り牛タンと和牛食べ放題が人気のレベル2コース(4980円 税込5478円）以上のコースに、＋500円（税込550円）で「新鮮いちご食べ放題」＆「いちごスイーツ食べ放題」
・新鮮いちごをそのまま
・生いちごみるくプリン
・いちごロールケーキ
・たけ田のいちごアイス大福
期間：2026年2月3日～４月１０日ごろ予定
※いちごの仕入状況により、予告なく終了する場合があります。
提供店舗：焼肉ホルモンたけ田 池袋店 限定
なぜこの価格でいちご食べ放題が可能なのか？食材ロス軽減SDGｓへの取り組み
たけ田では「行き場を失いやすい規格外品のいちご」を活用し、楽しくおいしくフードロス軽減を目指しています。今回の「春の別腹いちご食べ放題フェア」では、新鮮なのですが不揃いであったり形が少しいびつであったりする理由で、スーパーなどの小売り店へは納入されない「規格外品」を使用。「新鮮で品質やおいしさには全く問題ないのにもったいない。」との想いで、お客様はもちろんのこと生産者様、納入業者様、そしていちご達様…皆が幸せになる四方良しを目指したフェアとなります。ぜひ、社会貢献の意味でもお気軽にお立ち寄りください。
店舗情報
店名：焼肉ホルモンたけ田 池袋店
住所：東京都豊島区南池袋１丁目１９－２ 後藤ビル B1
アクセス：JR「池袋」駅 南口より徒歩２分、東口より徒歩４分
営業時間：昼11:30～14:30 夜17:00～23:00（土日のみ16：00～23:00）
定休日：不定休（元旦以外年中無休）
各種URL：
店舗インスタグラム https://www.instagram.com/ikebukuro.takeda/
ブランド公式インスタ https://www.instagram.com/takeda_yakinikuhorumon/
ブランド公式サイト https://29takeda.com/
グーグルマップ https://share.google/HmgbMSAB4CNNEyAGC
店舗の特徴
１.厚切り牛タンとA5和牛が食べ放題が、日本人からも海外の方からも大人気
２.自分で注ぐ楽しさ。全卓上サーバーの蛇口レモンサワー(R)も根強い人気
３.王様のブランチやめざまし８、海外バラエティなど、メディア歴も多数
取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) 04-2963-3858(本社企画部）
メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)
会社概要・展開ブランド
会社名：株式会社ミナモト
所在地：埼玉県入間市下藤沢４４７グレイス武蔵藤沢C号室
代表者：代表取締役 細田 源太
事業内容：飲食店の経営、フランチャイズ本部運営、福祉事業など
電 話：04-2963-3858
別腹でどこまで食べられるかな…？