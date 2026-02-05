厚切り牛タン＆焼肉食べ放題の店が、なぜ苺を主役に？池袋で始まった異色フェア

株式会社ミナモト

厚切り牛タン＆和牛食べ放題の「焼肉ホルモンたけ田 池袋店」が、2026年2月3日から『いちご食べ放題』を始めます。

きっかけは、常連さんの何気ない一言でした。

「デザートは別腹なんで、いちごがあったら無限にいけますね。」

その場では笑い話。

でも「だったら本当に別腹を用意してみようか」となってしまうのが、たけ田です。

・厚切り牛タンを攻めたあとにいちご。

・和牛カルビのあとにいちご。

・そろそろ限界かな、というタイミングでもうひと皿いちご。

しょっぱい → 甘い → しょっぱい → 甘い……と、

自分で自分の限界を上書きしていくうちに、

「これ、焼肉を食べに来たんだっけ？ いちごを食べに来たんだっけ？」

と分からなくなる、～焼肉いちご沼パラダイス～が池袋にできました。

新鮮いちご＆いちごスイーツ食べ放題！

生いちご盛り/苺みるくプリン/苺ロールケーキ/苺アイス大福とろける食感の苺みるくプリン苺あいす大福東京にいながら気分はいちご狩り

今回のフェアでは、池袋店の焼肉食べ放題コースに、プラス500円（税込550円）するだけで「新鮮いちご食べ放題」と「いちごスイーツ食べ放題」を追加できます。※対象コースは厚切り仙台牛タンと和牛カルビ食べ放題が人気のレベル2コース（4980円コース）～神戸牛食べ放題のレベル4コース（7980円）となります。

食べ放題でお肉がおいしい！ 「焼肉ホルモンたけ田 池袋店」のメニュー

大げさでなく本当に旨い。厚切り仙台牛タン。お肉に妥協なしの食べ放題

「価格に対して、お肉がおいしい」

そんな評価をいただいている「たけ田」だからこそ、ちゃんと美味しいを本気で用意しています。

たけ田自慢の豊富な名物タン食べ放題

・厚切り仙台牛タン（LV2～）

・極上マンゴーカットタン（LV３～）

・ねぎ塩牛タン

・薄切り牛タン

など、みんな大好きな牛タンにまみれる幸せ体験ができます。

A5黒毛和牛カルビも食べ放題。本格焼肉と一品料理まで100品以上のバラエティ

ぶりんぶりんに焼きあがる厚切り牛タン極上マンゴーカットタンお好みの焼き加減でお好みの大きさにカットして。サクサク、ぶりんぶりん食感で肉汁があふれでる牛タン長ーいドラゴンカルビもA5和牛です肉に真剣。料理に真剣。

・A5黒毛和牛厚切りドラゴンカルビ

・A5黒毛和牛カルビ

・上ハラミ

・ねぎ塩ハラミ

・希少部位みすじ

・希少部位かいのみ

・新鮮ホルモン各種

・サラダ、ナムル、キムチ各種

・たまごスープ、わかめスープ

・焼肉専用ライス、ビビンバ

・名物の冷麺

など、食べたら幸せ感じる食べ放題メニューが100種類以上ございます。

各コースのご紹介

A5黒毛和牛カルビ新鮮ホルモンもちもち麺と美味しいスープの名物冷麺手づくりねぎキムチをのせた辛冷麺クオリティの高い食べ放題

人気No１

LV２ 至高の和牛＆牛タン焼肉放題！人気和牛のたけ田カルビと仙台牛タン付107品食べ放題

4980円（税込5478）

人気No2

プレミアム和牛とスペシャルタンの焼肉放題！A5黒毛和牛や希少部位まで贅沢コース121品食べ放題

5980円（税込6578）

贅沢コース

【食べ放題】豪華饗宴 日本三大和牛「神戸牛」・牛タン食べつくし！125品

7980円（税込8778）

キャンペーン概要および店舗情報

焼肉ホルモンたけ田 池袋店「春の別腹いちご食べ放題フェア」

厚切り牛タンと和牛食べ放題が人気のレベル2コース(4980円 税込5478円）以上のコースに、＋500円（税込550円）で「新鮮いちご食べ放題」＆「いちごスイーツ食べ放題」

・新鮮いちごをそのまま

・生いちごみるくプリン

・いちごロールケーキ

・たけ田のいちごアイス大福

期間：2026年2月3日～４月１０日ごろ予定

※いちごの仕入状況により、予告なく終了する場合があります。

提供店舗：焼肉ホルモンたけ田 池袋店 限定

なぜこの価格でいちご食べ放題が可能なのか？食材ロス軽減SDGｓへの取り組み

たけ田では「行き場を失いやすい規格外品のいちご」を活用し、楽しくおいしくフードロス軽減を目指しています。今回の「春の別腹いちご食べ放題フェア」では、新鮮なのですが不揃いであったり形が少しいびつであったりする理由で、スーパーなどの小売り店へは納入されない「規格外品」を使用。「新鮮で品質やおいしさには全く問題ないのにもったいない。」との想いで、お客様はもちろんのこと生産者様、納入業者様、そしていちご達様…皆が幸せになる四方良しを目指したフェアとなります。ぜひ、社会貢献の意味でもお気軽にお立ち寄りください。

店舗情報

店名：焼肉ホルモンたけ田 池袋店

住所：東京都豊島区南池袋１丁目１９－２ 後藤ビル B1

アクセス：JR「池袋」駅 南口より徒歩２分、東口より徒歩４分

営業時間：昼11:30～14:30 夜17:00～23:00（土日のみ16：00～23:00）

定休日：不定休（元旦以外年中無休）

各種URL：

店舗インスタグラム https://www.instagram.com/ikebukuro.takeda/

ブランド公式インスタ https://www.instagram.com/takeda_yakinikuhorumon/

ブランド公式サイト https://29takeda.com/

グーグルマップ https://share.google/HmgbMSAB4CNNEyAGC

店舗の特徴

１.厚切り牛タンとA5和牛が食べ放題が、日本人からも海外の方からも大人気

２.自分で注ぐ楽しさ。全卓上サーバーの蛇口レモンサワー(R)も根強い人気

３.王様のブランチやめざまし８、海外バラエティなど、メディア歴も多数

取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) 04-2963-3858(本社企画部）

メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)

会社概要・展開ブランド

会社名：株式会社ミナモト

所在地：埼玉県入間市下藤沢４４７グレイス武蔵藤沢C号室

代表者：代表取締役 細田 源太

事業内容：飲食店の経営、フランチャイズ本部運営、福祉事業など

電 話：04-2963-3858

■ミナモト店舗一覧

〈焼肉ホルモンたけ田・ニューたけ田・武田〉

東京都

・和牛焼肉食べ放題 武田-takeda-渋谷店：東京都渋谷区宇田川町24-8 レジャープラザビル1F

・池袋店：東京都豊島区南池袋１丁目19-2 後藤ビルB1

・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３－２ 立川ステーションフロントビル 2F

・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２－２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上

・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1

・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20

・中野店：東京都中野区中野5-64-10 サンモール中野ビル4F

・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F

・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1

埼玉県

・和牛焼肉たけ田 武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F

・熊谷店：埼玉県熊谷市箱田 6-17-30

・西川口店：埼玉県川口市西川口１丁目５－３ 福原ビル2F

・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13－１ 第１２松ビル 1F

・川越店（ニューたけ田）：埼玉県川越市六軒町1-3-1

・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F

・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3

・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階

・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階

神奈川県

・辻堂店（ニューたけ田）：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F

・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F

千葉県

・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張

・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9

・館山店：千葉県館山市北条1624

山梨

・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６－１７ サンマリーナ 住吉1F

北海道

・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1

青森県

・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11

宮城県

・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F

福島県

・郡山朝日店：福島県郡山市桑野3-157-5

石川県

・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1

愛知県

・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2

静岡

・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11 幸福ビル2階

兵庫県

・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１－１７ 神戸トアロード山下ビル ２階

鳥取県

・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６－４

広島県

・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F

福岡県

・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階

鹿児島県

・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル

香港

・香港焼肉たけ田 沙田ニュータウンプラザ店

＜姉妹焼肉ブランド＞

東京都

・肉ト米 焼肉あさ田 西早稲田店：東京都大田区大森西5-10-10

・肉ト米 焼肉あさ田 高田馬場店：東京都新宿区西早稲田2-18-23

埼玉県

・大衆焼肉ホール ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３－２９

・肉ト米 焼肉ひろ喜：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2

長崎県

・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26

青森県

・黒毛和牛と無敵タン 肉ト米 焼肉むてき：青森県八戸市鷹匠小路５－１

<居酒屋・もんじゃ焼きブランド>

・大衆飲食場フジサワプラザ：埼玉県入間市下藤沢１丁目１５－７

・手づくり料理とお酒 和食居酒屋あんずいろ：埼玉県入間市下藤沢２丁目５－１

・牡蠣酒場きうら：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2

・もんじゃ お好み焼 どんどこどん 北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F

FC加盟及び取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) 04-2963-3858(本社企画部）

メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)

別腹でどこまで食べられるかな…？