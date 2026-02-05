ジェリービーンズグループとテルウェル西日本、製水機「AirQua」の販売に関する取引基本契約を締結

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮崎 明、以下「ジェリービーンズグループ」）は、2026年2月4日開催の取締役会において、テルウェル西日本株式会社(https://www.telwel-west.co.jp/)（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山田 邦裕、以下「テルウェル西日本」）と、空気から飲料水を生成する製水機「AirQua（エアクア）」の販売に関する取引基本契約を締結いたしました。

災害対策・水不足という社会課題への実践的ソリューション

ジェリービーンズグループは、2025年9月18日付で公表した株式会社Ray of Water(https://rayofwater.com/)との業務提携を通じて、空気から水を生成する最新テクノロジー「AirQua」の国内外における総販売権を取得しました。

近年、自然災害の激甚化やインフラ老朽化を背景に、災害時の安定した飲料水確保は、自治体・企業にとって喫緊の課題となっています。

テルウェル西日本は、NTT西日本グループの一員として、西日本地域の自治体・公共施設との強固なネットワークと豊富な実績を有しています。今回の「AirQua」の販売に関する契約締結により、地域課題に即した形で「AirQua」の導入を進め、災害時にも機能する新しい水インフラの社会実装を目指します。

本提携における両社の役割

ジェリービーンズグループの役割

ジェリービーンズグループは、「AirQua」の総販売元として、製品本体および専用フィルター等の消耗品を含めた安定供給体制の構築、品質管理、保守パーツの提供を担います。また、導入先の環境に応じた技術情報の提供や助言を行い、販売活動を技術面から支援します。さらに、市場ニーズを踏まえ、用途に応じた製品ラインナップの企画・拡充を進めてまいります。

テルウェル西日本の役割

テルウェル西日本は、西日本エリアにおける自治体・企業とのチャネルを活用し、「AirQua」の販売・提案活動を行います。各地域の防災計画や施設特性を踏まえた導入提案を行い、設置場所や活用方法について、実務に即したコンサルティングを提供します。

製水機「AirQua（エアクア）」について

「AirQua」は、空気中の水分を利用して、安全で飲用可能な水を生成する次世代型の製水機です。

空気から水を生成

気温5度以上、湿度40％以上の環境下で空気中の水蒸気を取り込み、水へと変換します。

高い安全性と品質

高性能フィルターにより不純物を99.9％除去。生成される水は口当たりの良い軟水で、日常利用から災害時まで幅広く活用できます。

工事不要・高い機動力

水道工事やタンク交換が不要で、電源があれば設置可能。避難所、オフィス、屋外施設など、場所を選ばず利用できます。

多様なラインナップ

1日50リットルの家庭・オフィス向けモデルから、200リットル、1,000リットル超の大型モデルまで、用途に応じた導入が可能です。

今後の展開について

ジェリービーンズグループは、テルウェル西日本との協業を通じて、製水機「AirQua（エアクア）」の導入を段階的に進めてまいります。まずは西日本エリアを中心に、自治体や公共施設、企業等への提案を行い、災害対策や日常利用の両面で活用可能な設備としての検証を重ねていく予定です。

今後も、災害対策・環境配慮・持続可能な社会インフラ構築に貢献する製品・サービスの提供を通じ、社会課題解決に取り組んでまいります。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/