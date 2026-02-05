収納も腰掛けも、これ一台。玄関や室内の″ちょい座り″と″隠す収納″を両立するスリム設計の収納ボックスベンチ【Toice（トイス）】が新登場！

株式会社エムール収納ボックスベンチ Toise（トイス）

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年2月3日より「収納ボックスベンチ Toise（以下、トイス）」の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/bh-kel-bctoi

「しまう」も「座る」も、これ一台。

暮らしに寄り添う収納ベンチ

「トイス」は毎日の動作を少しラクにしてくれる、実用性と安心感を兼ね備えた収納ボックスベンチです。

玄関：靴の脱ぎ履きなど、日常の何気ない動作を無理なくサポート。防災用品を入れても◎

食卓：大収納のダイニングベンチとして◎

居間：来客時のベンチとして、子どものおもちゃ入れとしても◎

寝室：ベッドサイドのちょっとしたソファ代わりに。季節寝具を入れておくと◎

玄関や室内に、ちょうどいい“収納＋腰掛け”を。

こんな人におすすめ

置き場所に困りがちな物をすっきりしまえて、ふだんはベンチとしてさっと座れます。収納スペースが限られている玄関やお部屋など、様々なシーンで活躍します。

大容量収納と腰掛ベンチを一台で

2wayで空間を有効活用

幅約90cm、奥行約40cmの省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすいサイズ感。スリムな外観ながら、靴や日用品、ストック品などをまとめて収納でき、散らかりがちな玄関まわりをすっきり整えます。収納として空間を有効活用できるだけでなく、必要なときには腰掛けられるベンチとしても使える2way仕様。狭い玄関でも動線を妨げにくく、日常を快適にサポートします。

防災グッズの収納場所にも。

容量はたっぷり安心の約100L

普段は使わないため置き場所に困りがちな防災グッズも、隠し収納としてすっきり保管できます。水のペットボトルや非常持ち出し袋など、かさばりやすい備蓄品をまとめて収められるため、生活空間を圧迫しません。玄関に設置しておけば、災害時や非常時にも迷わずサッと取り出すことができ、日常の中で無理なく「備える」環境を整えられます。

安全性に配慮したフリーストップ仕様

みんなで使える安心設計

収納扉は途中で止まり、開いた角度を保持できるフリーストップ仕様を採用。急に閉まる心配がないため、指挟みなどのリスクを軽減し、小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。日常的な開閉動作を安全にサポートし、家族みんなが安心して使える配慮の行き届いた設計です。

クッション付きで快適な座り心地

快適な座面

座面には、へたりにくいウレタン製クッションを採用し、安定した座り心地を実現。靴の脱ぎ履きやちょっとした休憩の際も快適にお使いいただけます。また、座面高は約45cmと立ち座りの動作がしやすい高さに設計されており、年齢を問わず日常使いしやすい仕様です。

丈夫な構造で安心

長時間の使用も安心

耐荷重約100kgのしっかりとした天板設計で、腰掛けた際もぐらつきにくく、安定感のある使い心地を実現。毎日の使用はもちろん、ゆったりと座りたいシーンでも安心してお使いいただけます。

毎日の暮らしで使いやすい

様々なシーンで活躍

玄関では、靴の脱ぎ履き用のベンチとして活躍し、防災グッズもまとめて収納できるため、空間をすっきりと整えます。リビングでは、ブランケットや日用品の収納を兼ねた補助ベンチとして使用でき、子どものおもちゃ入れとしても便利です。また、来客時には簡易ベンチやサブチェアとしても使え、必要なときにさっと対応できる柔軟さも特長。暮らしのさまざまなシーンに自然に溶け込み、用途に応じて使い分けられる実用的な一台です。

暮らしの動線に寄り添う収納ボックスベンチ

収納ボックスベンチ Toise（トイス）

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/bh-kel-bctoi

健康家具ブランドEMOORについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/207_1_1cbbffd5f69924f1087034df343ffa08.jpg?v=202602051021 ]健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

