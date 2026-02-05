今日は何ゴミ？出し忘れをゼロに！分別カレンダー付きのFluto紐付きゴミ袋

ARKERU株式会社

ARKERU株式会社（所在地：神奈川県川崎市、代表取締役：長田旭生）は、新商品「Fluto紐付きゴミ袋 分別カレンダー付き」を2026年2月6日（金）より販売を開始します。

全国に広がる、自治体の分別ルールの見直し

近年、全国の自治体でごみの分別ルールが見直され、横浜市・東京都大田区・大阪市では2025年4月からプラスチックの分別回収が拡大し、川崎市でも2026年4月に全市へ拡大するなど、分別の細分化が進んでいます。

環境負荷を減らす取り組みが広がることは歓迎すべき一方で、分別が細かくなるほど回収日が分散し、次の回収まで置いておく袋が増えがちです。捨てたい気持ちはあってもタイミングを逃し、気づけばキッチンや玄関に袋が溜まっていく。回収日を過ぎてしまい、次の回収まで持ち越すことになる経験は、多くの家庭にとって身近な課題になっています。

そこでFlutoは、ごみ出しの出し忘れ対策に特化した、「Fluto紐付きゴミ袋 分別カレンダー付き」（※意匠登録出願中）を新発売します。パッケージの週間スケジュール表と付属の記入用シールで、家庭ごとの回収ルールを見える形に整理。ごみ袋のそばで予定を確認でき、出し忘れを防ぐ仕組みを提供します。

ごみ出しの手間と迷いを減らす 分別カレンダー＆区分シール

従来のごみ出しは、自治体の分別冊子を確認しながら準備するのが一般的で、キッチンでは冊子とごみ袋が常にセットになりがちです。また、市販のごみ袋は商品情報が分かりやすい一方で、生活空間に置く際、デザインや情報の見え方が気になります。また、分別が細かくなるほど、確認・準備・交換といった工程が増え、手間が積み重なります。

分別カレンダー（※意匠登録出願中）

そこで私たちは、毎日の動線に自然となじみ、限られたスペースでもコンパクトに管理できることを前提に、パッケージから見直しました。落ち着いたグレーの箱に収め、縦置き・横置き・平置きのどれでも収納しやすく、すき間にも収まる設計に。必要なときに1枚ずつ引き出せる仕様で、交換の手間を減らしています。

Fluto紐付きゴミ袋 収納例

また、ごみ出しルールは自治体・居住地ごとに異なるため、固定の表示ではなく使用者が自分のルールを書き込める設計が必要だと考えました。分別区分シールを同梱し、分別ルールの確認先を冊子からごみ袋そのものへ変更することで、家族で共有しやすく、出し忘れを防止します。

Fluto紐付きゴミ袋 使用シーン

さらに口元は、幅2.7cmの紐をキュッと引くだけで閉じられる巾着仕様にし、結ぶ手間を減らして手も汚れにくい。袋は厚手のLDPEのつるつるフィルムで、紐の引き出しがスムーズで、ストレッチ性があり、重いごみや角のあるごみでも破れにくく裂けにくいのが特長です。袋を結ばない分、容量いっぱいまで入れやすく、耐水性で水漏れも防ぎます。また、中身が透けにくい乳白色でプライバシーを守り、日々の使い心地の良さを目指しました。

Fluto紐付きゴミ袋 特徴

【Fluto紐付きゴミ袋分別カレンダー付き 仕様詳細】

■45L（75枚入）

商品サイズ：幅65cm×高さ70cm

パッケージサイズ：幅19cm×高さ24×奥行き7.2cm

容量：45L

数量：75枚

カラー：乳白色

素材：LDPE素材（ツルツルタイプ）

付属品：分別区分シール

■70L（75枚入）

商品サイズ：幅80cm×高さ80cm

パッケージサイズ：幅19cm×高さ24.5×奥行き10.5cm

容量：70L

数量：75枚

カラー：乳白色

素材：LDPE素材（ツルツルタイプ）

付属品：分別区分シール

Flutoブランドの商品づくり

分別カレンダーの使い方を見る ＞ :https://fluto.jp/blogs/news/fluto-260205-2

Flutoは「日々の何気ない生活を少しだけ豊かにする」をテーマに、お客様のライフスタイルに合わせて日常を彩る製品づくりを心がけています。

Flutoのデザインは、普遍的で洗練されたものを目指し、消費的なデザインではなく長くご愛用いただけることを念頭に置き、機能性とデザインの細部にまでこだわり抜いています。

販売元：ARKERU株式会社

Flutoブランドサイト：https://fluto.info

Fluto公式オンラインストア：https://fluto.jp

Amazon Flutoストア：https://www.amazon.co.jp/fluto

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/arkeru

ヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/arkeru

