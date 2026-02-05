マンガで星座神話を楽しく読める&星座が探せるようになる！

株式会社誠文堂新光社

株式会社誠文堂新光社（東京都文京区）は、2026年2月14日（土）に、『マンガでわかる星座神話と夏の星座』、2月16日（月）に『マンガでわかる星座神話と夏の星座』、『マンガでわかる星座神話と秋の星座』、『マンガでわかる星座神話と冬の星座』を発売いたします。

春・夏・秋・冬の夜空で見られる星座。

本書は、四季の星座の神話をマンガで楽しく読める＆星座の探し方をやさしく紹介した書籍です。

マンガでわかる星座神話と春の星座

オールカラーのマンガで楽しみながら星座の神話や伝説に触れることができます。

親しみやすい登場人物のキャラクターとストーリーで展開。

1星座2ページで読みやすく、初めて星座神話に興味を持った人におすすめです。

マンガでわかる星座神話と春の星座

星座案内のページでは、美しい写真とイラストで四季の代表的な星座をやさしく紹介。

夜空で星座を見つけられるようになります。

マンガでわかる星座神話と春の星座

そのほか、小学校で学習する星・月・太陽についての知識をわかりやすく紹介。

中学校で学習する天体の動きについても紹介しました。

マンガでわかる星座神話と秋の星座

マンガで星座神話に触れながら、星空の知識が自然と身につきます。

星座や星に興味を持ったら、ぜひ最初に手にとっていただきたい書籍です。

【目次抜粋】

＜春＞

おおぐま座／こぐま座／おおぐま座とこぐま座の神話／うしかい座／うしかい座の神話…かみのけ座の神話／太陽と影の動き／日周運動／太陽高度の変化／太陽の観察

＜夏＞

さそり座／さそり座の神話／てんびん座／てんびん座の神話…りゅう座の神話／星の明るさ／星の色

＜秋＞

ペガスス座／ペガス座の神話／やぎ座／やぎ座の神話…おひつじ座の神話／月にはいろいろな形がある／月の模様／月の満ち欠け／月の観察／お月見ってなに？

＜冬＞

オリオン座／オリオン座の神話／おうし座／おうし座の神話…アルゴ船座の神話／年周運動／金星の満ち欠け



【著者プロフィール】

塚田 健（つかだ・けん）

平塚市博物館学芸員（天文学）。東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻修士課程修了。博物館でプラネタリウムの投影や講座を開催、天文ガイドの主要執筆者としても活躍中。『天文現象のきほん』（当社）、『図解 身近にあふれる天文・宇宙が3時間でわかる本』（明日香出版社）ほか。

【書籍概要】

書 名：マンガでわかる星座神話と春の星座

著 者：塚田 健

仕 様：B5変判、56ページ

定 価：2,970円（税込）

発売日：2026年2月16日（月）

ISBN：978-4-416-52563-0

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/97278/

書 名：マンガでわかる星座神話と夏の星座

著 者：塚田 健

仕 様：B5変判、56ページ

定 価：2,970円（税込）

発売日：2026年2月14日（土）

ISBN：978-4-416-52564-7

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/97280/

書 名：マンガでわかる星座神話と秋の星座

著 者：塚田 健

仕 様：B5変判、56ページ

定 価：2,970円（税込）

発売日：2026年2月16日（月）

ISBN：978-4-416-52565-4

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/97270/

