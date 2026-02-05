【熊本県調査】フリーランス・個人事業主100人に聞いた「最も不安に感じる支払い」ランキング調査

株式会社ふぁくたむ

働き方の多様化により、熊本県内でもフリーランスや個人事業主として活動する人が増えています。一方で、企業に所属する働き方とは異なり、収入や入金タイミングが安定しにくいことから、「支払い」に対する心理的な不安を感じる場面も少なくありません。

そこで株式会社ふぁくたむは、熊本県内で活動するフリーランス・個人事業主100人を対象に、「最も不安に感じる支払い」についてアンケート調査を実施しました。本リリースでは、その調査結果をご紹介します。

■調査概要

調査主体：株式会社ふぁくたむ

調査方法：インターネットアンケート調査

調査対象：熊本県内のフリーランス・個人事業主

有効回答数：100名

調査期間：2026年1月4日～1月31日

■調査結果１.

熊本県のフリーランスが最も不安に感じる支払いランキング

Q. 事業を続ける中で、最も不安に感じる支払いは何ですか？

最も多かった回答は「税金」で、約3人に1人が最も不安に感じる支払いとして挙げました。売上の有無に関わらず発生する支払いが、地方で活動する事業者にとって心理的負担となっている様子がうかがえます。

■調査結果２.

支払いに不安を感じやすいタイミング

・売上入金前

・月末・支払日前

・税金シーズン

特に「入金前のタイミング」で不安を感じるという声が多く、入金時期と支払い時期のズレが資金管理上の課題となっていることが分かりました。

■調査結果から見える考察

今回の調査から、熊本県のフリーランス・個人事業主にとっての不安は、単なる売上不足ではなく、「固定的に発生する支払い」に集中していることが明らかになりました。

収入が変動しやすい働き方においては、税金や家賃といった毎月・毎年必ず発生する支払いが精神的なプレッシャーになりやすいと考えられます。また、地方で活動する事業者ほど相談先が限られると感じる傾向も見られ、情報不足が不安を増幅させている可能性も示唆されます。

■社会的背景

熊本県内でも、フリーランスや個人事業主として働く人は増加傾向にあります。働き方の自由度が高まる一方で、資金管理や支払い管理を個人で行う必要があるため、キャッシュフローに対する理解の重要性が高まっています。

こうした背景から、地域に根ざした実態調査を通じて、地方事業者が直面する課題を可視化することが求められています。

■会社コメント

株式会社ふぁくたむでは、熊本県内で活動するフリーランス・個人事業主が抱える課題を客観的なデータとして可視化することで、事業者自身が現状を把握する一助になればと考え、本調査を実施しました。今後も地域に根ざした情報発信・調査活動を継続してまいります。

