TWOSTONE&Sonsとペンシル、マーケティングDX領域において「垂直統合型コンサルティング」の協業開始

エンジニアプラットフォームを中心に事業展開する株式会社TWOSTONE&Sons（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：河端 保志、代表取締役COO：高原 克弥、証券コード：7352、以下 TWOSTONE&Sons）と、研究開発型WEB コンサルティングを行う株式会社ペンシル（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：倉橋 美佳、以下 ペンシル）は、クライアント企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進およびマーケティング成果の最大化を目的とした業務提携を開始したことをお知らせいたします。



■業務提携の背景と目的

昨今のデジタルマーケティング市場は、生成AIの急速な普及により、従来の手法が通用しない「不確実性の高い時代」へと突入しています。

TWOSTONE&Sonsは、グループ全体で保有する国内最大級のエンジニアデータベースを背景に、企業の技術課題を解決するエンジニアリングソリューションに強みを持ちます。

一方、ペンシルは「インターネットの力で世界のビジネスを革新する」という理念のもと、独自の分析ツールや知見に基づいたコンサルティングを通じて、クライアントの成約率向上やLTV最大化において数多くの実績を積み上げてきました。

本提携では、ペンシルが四半世紀以上にわたり蓄積してきたR&D（研究開発）に基づく「戦略知見」と、TWOSTONE&Sonsが擁する国内最大級の「エンジニアリングプラットフォーム」を活かし、戦略の策定直後から実装を開始できる体制を構築し、顧客支援領域の拡大を実現します。



■業務提携の内容

本提携に基づき、以下の領域において共同で事業を展開いたします。

１．マーケティングコンサルティングとエンジニアリングのクロスセル

両社のアセットを最大限活用し、顧客に対して戦略立案からAIシステム実装までをシームレスに提供。ベンダー分断による機会損失を防ぎ、事業成長支援のスピードを劇的に向上させます。



２．生成AI活用基盤の構築支援

ペンシルのデータ分析知見と、TWOSTONE&Sonsのシステム開発力を融合し、生成AIを活用したマーケティングDXの構築を推進します。

３．共同ソリューションの開発

ペンシル独自のマーケティングノウハウとTWOSTONE&Sonsのエンジニアマッチング機能を連携させた、新たなDX推進パッケージの開発や生成AIを活用したマーケティングソリューションの開発を検討してまいります。

■両社代表コメント

株式会社TWOSTONE&Sons 代表取締役CEO 河端 保志、代表取締役COO 高原 克弥

「デジタルマーケティングの最前線で常に研究を続け、高いコンサルティング能力を持つペンシル社との提携を大変嬉しく思います。当社の強みであるエンジニアリソースの機動力と、ペンシル社の戦略が組み合わさることで、お客様に提供できる価値は飛躍的に高まると確信しています。」

株式会社ペンシル 代表取締役社長CEO 倉橋 美佳

「今後のマーケティングやDXの領域において、戦略を正しく技術へと落とし込めるパートナーの存在は不可欠です。TWOSTONE&Sons社との連携により、当社のコンサルティングをよりスピーディーに、より大規模に社会へ実装していけることに大きな可能性を感じています。」

■今後の見通し

両社は本業務提携を皮切りに、相互の強みを活かしたシナジーの最大化に努めてまいります。また、将来的にはより強固なパートナーシップの構築も視野に入れ、共同での新規事業立ち上げや、ナレッジ共有を推進してまいります。



■株式会社ペンシルについて

所在地 ：福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター15F

代表者 ：代表取締役社長CEO 倉橋 美佳

設立 ：1995年2月

事業内容：研究開発型WEBコンサルティング、デジタルマーケティング、越境・海外展開支援等

URL ：https://www.pencil.co.jp/



■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)）をご覧ください。



TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/(https://mid-works.com/)

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/(https://techstars.jp/lp/agent/)

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

https://tech-boost.jp/(https://tech-boost.jp/)

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/(https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/)

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

https://sonosaki-ads.com/(https://sonosaki-ads.com/)

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/(https://expertpartners.jp/marketing/business/)



