セミナー内容

「フィードやリールの投稿を作るには、特別なセンスがないとダメだ」と思っていませんか？

多くの採用担当者が、SNS運用にはクリエイティブな才能が必要だと誤解しています。

しかし、Instagram採用で成果を出すために必要なのは、センスではなく「どんな投稿がエントリーに繋がるか」という明確なロジックを知ることです。

明確な設計図がなければ、エントリーという高いハードルを越えさせることはできません。

「インスタからエントリーが来ない」のには、明確な導線設計が描けていないことが要因なのです。

本セミナーでは、感覚的なセンスを一切排除し、「投稿内容のロジック」と「LINEへの誘導設計」によって、候補者を自動的にエントリーへと導く最新の仕掛け術を公開します。

Instagramで「納得」を作り、LINEで「信頼」を深める。

Z世代の移行率を劇的に高める、戦略的な採用ラインの作り方を徹底解説します。

本セミナーで学べること

【投稿のロジック】 センス不要！フィード・リールで何を、どの順番で出せば「働きたい」と思わせられるか

【移行の仕掛け】InstagramからLINEへ。離脱を防ぎ、スムーズに誘導するプロフィールの作り方

【エントリーまでの導線設計】エントリーを躊躇させない！1対1のコミュニケーションで志望度を上げる運用術

【移行率アップの法則】候補者が「今すぐ登録したい」と思う仕掛け

【自動エントリー化】 運用の手間を最小限にしつつ、24時間365日構えで応募を待つ「導線」の実例

こんな方におすすめ

・フィードやリールを作りたいが、デザインセンスに自信がなく手が止まっている方

・採用Instagramの運用はやっているものの、実際のエントリー（応募）に繋がっていない方

・Z世代の「内定辞退」や「歩留まりの悪さ」に課題を感じている担当者

・再現性のある「投稿の型」と「仕組み」が欲しい方

・LINEを導入しているが、採用活動に上手く活用できていない方

・限られた工数で、確実に応募者との接点を強化したい中小企業の採用広報

登壇者情報

HRi事業本部 コンサルティング課 係長

針尾 みき

2015年に自社採用の採用責任者として新卒採用に従事。2020年に自社マーケティング部門を立ち上げ、自社の広報・ブランディング・インバウンドマーケティングを推進。その経験を活かし、採用特化型SNS運用へと発展させる。現在は、総フォロワー数80万人超えのアカウント運用を支援し、SNS×採用戦略のコンサルタントとして数多くの企業の採用成功を支援。。

HRi事業本部 杉野 健志

大手通信業界でマネージャーとして販売実績全国1位を2度達成。業績不振店舗の立て直しを歴任し、その後研修部門と採用部門を経験。

現在は、個人向けキャリアコーチングと企業向け新卒採用コンサルティングに従事。

求職者側と採用側の両軸を支援することで得た知見やノウハウをもとに、他社の採用を戦略設計、育成プログラム・コンテンツ等を提供。大手企業からベンチャー企業まで数多くの新卒採用を成功に導く。

セミナー概要

タイトル：センス不要！Z世代が勝手にエントリーする採用Instagram仕掛け術

開催日 ：2026年2月25日(水) 14:00-15:00

配信形態：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：針尾 みき（ハリオ ミキ）、杉野 健志(スギノ ケンジ)

