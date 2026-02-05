【資格の学校TAC】TOEIC対策講座「総合コースパック」＆「総合コース」新春特別割引キャンペーン開催！

キャンペーン（割引）概要

TAC株式会社【資格の学校TAC】TOEIC対策講座 秋の特別割引キャンペーン

総合コースパック：通常受講料より8,000円OFF

総合コース：通常受講料より4,000円OFF

NEXT割引等併用可能：過去にTACで受講経験のある方は、キャンペーン価格よりさらに5％OFFを併用可能！さらに併用できる割引がありますので、詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン期間：2026年1月7日（水）～2026年2月28日（土）

※郵送申込は当日消印有効

▼キャンペーン詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_special-campaign.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_special-campaign.html)

TOEIC対策講座 コースの特徴をご紹介

総合コース：TOEIC500点、650点、750点、900点など、個々の目標スコアごとに用意されたコース。目標スコアに特化した効率的なカリキュラムで、短期間でのスコアアップをサポートします。

総合コースパック：TOEIC500点＆650点、650点＆750点、750点＆900点といった複数目標点を段階的に学べるコース。継続的な学習により、スコアの伸びを最大化！段階的に目標をクリアすることで、学習のモチベーションを維持しながら、より高いスコアを目指せます。総合コースパックなら、単独コースを別々に受講するよりも効率的かつ経済的に学べるのが魅力！

続けて学ぶことの優位性

総合コースパックは、TOEICのスコアを段階的に向上させるための最適な選択。複数目標点を継続的に学習することで、基礎から応用までスムーズにスキルアップでき、学習の定着度が向上します。例えば、650点から750点、または750点から900点へとステップアップすることで、英語力の総合的な成長を実感。一貫した指導メソッドとサポート体制により、学習のムダを省き、効率的に目標スコアを達成可能です。総合コースパックを選ぶことで、単なる点数アップ以上の、持続的な英語力向上が期待できます！

開講メディアとスケジュール（選べる3つの受講形式）

ビデオブース講座：全国18校舎（札幌校・早稲田校・中大駅前校・福岡校を除く）で受講可能

Web通信講座：いつでもどこでも学習できるオンライン形式

DVD通信講座：自分のペースでじっくり学びたい方に最適

開講月：2026年1月・2月・3月

受講期間：

総合コースパック：8ヵ月

総合コース：4ヵ月



▼コース詳細はこちら

なぜ今、TACで学ぶべきか？

TACは、TOEIC対策のプロフェッショナルとして、数多くのスコアアップ実績を誇ります。総合コースパックは、継続学習による効率的なスキルアップを可能にし、総合コースは短期間での目標達成に最適。さらに、NEXT割引を活用すれば、他資格で受講されたことのあるTAC受講生もさらにお得に挑戦が可能です！秋の特別割引キャンペーンを活用し、効率的かつお得にTOEICスコアアップを目指しましょう！

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/