2月18日開催　曲げ工程改善「オンラインお客さま工場見学会」

株式会社アマダ

株式会社アマダは、最新式の自動金型交換装置付きサーボベンディングマシン「EGB-1303ATCe」 を導入いただいた、神奈川県足柄上郡の株式会社深沢製作所様において、オンラインお客さま工場見学会を開催いたします。

当日は、「経験が浅くてもベテラン級の品質・納期を実現する秘訣とは？」について語っていただくとともに、マシンの機能・性能をフル活用した難度の高い曲げ加工をご覧いただけます。

また、視聴者の皆さまからのご質問にもLIVE形式でお答えいたします。

ぜひ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

【開催概要】

テーマ：「スキルや経験に依存しない高品質なモノづくり」

ベテランの仕事と遜色ない品質・納期を実現した秘訣を公開！

開催日時：2026年2月18日（水）13:30～14:30

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

【お申し込み・詳細】

下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://zoom.us/webinar/register/WN_Rfezbd5kTq-nG7e2Edy42Q#/registration

セミナー詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/assets/pdf/2026_feb_bending.pdf?utm_medium=PR112

今回ご紹介するマシンの詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/bend/egb-atce/egb-atce.html?utm_medium=PR112