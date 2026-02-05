Workato、エンタープライズ向けITサービスおよびテクノロジーコンサルティングを提供するDXCテクノロジー・ジャパンと日本におけるパートナーシップを開始

Workato株式会社DXCテクノロジー・ジャパンとWorkato

業界をリードするエージェンティック・オートメーション・プラットフォームを提供するWorkato Inc.（本社：米国カリフォルニア州パロアルト、以下、Workato）の日本法人であるWorkato株式会社（所在地：東京都千代田区、以下、Workato Japan、執行役員社長 Allan Teng）は、この度、2025年10月下旬より、 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社（本社：東京都、以下、DXCテクノロジー・ジャパン、代表取締役社長 西川 望）とパートナーシップを開始いたしました。

このパートナーシップは、WorkatoとDXCテクノロジー・ジャパンの協調の下、Workatoのエンタープライズ・オートメーション・プラットフォームを活用し、デジタルトランスフォーメーション推進や業務自動化、Agentic AI（エージェント型AI）活用を通じた日本企業の競争力強化を支援することを目的としています。なお、DXCテクノロジー・ジャパンはWorkatoパートナープログラムにおいてシルバーパートナーとして認定されています。

パートナーシップ背景:

近年、日本企業ではAI Agentを活用したデジタルトランスフォーメーション推進のニーズが高まっています。Workatoは、幅広い業種の企業にITコンサルティングおよびシステム導入支援の実績を有するDXCテクノロジー・ジャパンとの協業により、エージェンティック・オーケストレーション・エンタープライズを実現します。

パートナーシップ概要:

重点分野：Workato Agenticを活用した自律型業務自動化

目標：日本企業におけるAgenticAIの導入支援と生産性向上



Workato株式会社

執行役員社長 Allan Teng コメント：

「このたび、DXCテクノロジー・ジャパン様がWorkatoパートナープログラム認定のシルバーパートナーとして加わっていただけることを心より歓迎いたします。両社の連携を通じて、デジタルトランスフォーメーション、業務自動化、そしてエージェンティックAIの導入を推進し、日本企業の競争力強化に貢献できると確信しています。DXCテクノロジー・ジャパンの皆様と共に、今後もエンタープライズイノベーションの加速と、より良い未来の実現に取り組んでまいります。」

DXCテクノロジー・ジャパン株式会社

代表取締役社長 西川 望 コメント：

「Workato社とのパートナーシップ開始を心より歓迎いたします。Workatoの先進的なオートメーション技術やAI Agentを、DXCのサービスやお客様の業務やビジネスに関する知見と組み合わせることで、お客様企業の業務効率化やデジタル変革を加速できると確信しています。今後もWorkatoと協力し、日本企業の成長と競争力向上に貢献してまいります。」

今後の展開：

Workato Japanは、今後も日本企業のエージェンティック・オートメーション及びデジタルトランスフォーメーション推進を支援するため、製品・サービスのローカライズやサポート体制の強化を継続してまいります。

Workatoについて

Workatoは、エージェント型AI（Agentic AI）をエンタープライズ環境で安全かつ高度に実装できる、エージェンティック・オートメーション・プラットフォーム企業です。データ、プロセス、アプリケーション、そして人の意思決定を横断的に統合し、AIを単なる効率化ツールではなく、自律的に「考え、判断し、実行する“AIワーカー”」として活用する世界の実現を支援しています。

Workatoは、リアルタイムなワークフローのオーケストレーションにAIワーカーを参加させることで、企業に求められるスピード、俊敏性、意思決定の質を飛躍的に高めると同時に、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に適応できる業務・意思決定モデルを可能にします。また、AI活用の中核となる Enterprise MCP を提供するリーディング企業として、AIを作業支援ツールにとどめず、人と協働するAIワーカーとして機能させるための基盤を提供しています。これにより、経営と現場、戦略と実行を分断することなく、AIが意思決定と業務遂行の前提となる次世代の企業モデルへの変革を支援しています。

現在、12,000社以上のグローバル企業がWorkatoを信頼し、あらゆる業界・規模の組織において、AIと人が共に価値を創出する取り組みを推進しています。

詳細は https://www.workato.com/ja-JP をご覧ください。